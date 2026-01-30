Casino Royale llegó a Netflix y es perfecta para ver el fin de semana: cómo es la historia furor de 007

Ahora llegó a la gran N roja, un espectacular viejo estreno de Reino Unido, se trata de Casino Royale, la película de 007 que ya está disponible en este sitio web. Es un thriller de acción y espionaje, es el reboot de Jamen Bond.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025 y principios de 2026.
Ahora llegó a la gran N roja, un espectacular viejo estreno de Reino Unido, se trata de Casino Royale, la película de 007 que ya está disponible en este sitio web. Es un thriller de acción y espionaje, es el reboot de Jamen Bond. Un entretenimiento garantizado que no te podés perder esta última semana de enero. A continuación, te contamos con detalles en qué consiste su trama y te dejamos un adelanto para disfrutar este fin de semana.
Sinopsis de Casino Royale, la película de 007 que está en Netflix
La primera misión del agente británico James Bond (Daniel Craig) como agente 007 lo lleva hasta Le Chiffre (Mads Mikkelsen), banquero de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red terrorista, Bond debe derrotarlo en una arriesgada partida de póquer en el Casino Royale.
Al principio a Bond le disgusta Vesper Lynd (Eva Green), la hermosa oficial del Tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse juntos de los mortales ataques de Le Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua.
Tráiler de Casino Royale
Embed - Casino Royale Trailer Español HD
Reparto de Casino Royale
Daniel Craig como James Bond
Eva Green como Vesper Lynd
Mads Mikkelsen como Le Chiffre
Caterina Murino como Solange Dimitrios
Judi Dench como M
Michael G. Wilson como Policía corrupto de Montenegro