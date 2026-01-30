IR A
IR A

Atención: 3 clásicos que se van de Netflix en febrero 2026

Tres títulos muy vistos abandonan la plataforma este mes.

La rotación del catálogo responde principalmente al vencimiento de licencias.

La rotación del catálogo responde principalmente al vencimiento de licencias.

Freepik/Netflix

Febrero llega con cambios importantes en Netflix y, como ocurre cada mes, la plataforma ajusta su oferta de contenidos. En estas modificaciones, algunas producciones importantes dejan el servicio para dar lugar a nuevas incorporaciones.

El falsificador compagina de buena manera aspectos del thriller histórico y del drama.
Te puede interesar:

El thriller italiano que tiene un vínculo con la mafia y es furor en Netflix

La rotación del catálogo responde principalmente al vencimiento de licencias, un mecanismo habitual en el streaming. Esto implica que películas y series muy vistas puedan desaparecer, incluso cuando mantienen un alto interés del público.

Entre las salidas previstas para el segundo mes del año se destacan tres clásicos contemporáneos que marcaron época por su impacto cultural, su recepción crítica y el reconocimiento internacional que obtuvieron.

Spencer

Spencer

Este drama biográfico se centra en uno de los momentos más delicados de la vida de Diana de Gales. La historia imagina lo ocurrido durante unas fiestas navideñas en la residencia de Sandringham, cuando la princesa atraviesa una profunda crisis personal y matrimonial dentro de la familia real británica.

La película está protagonizada por Kristen Stewart, quien encarna a Lady Di en una interpretación que fue ampliamente elogiada y le valió una nominación al Oscar. El elenco se completa con actores que recrean el entorno íntimo y opresivo de la realeza en los años noventa.

Parasite fue la gran ganadora de los Premios Oscar 2020
Parasite dispara las ventas de unas papas fritas gallegas
Parasite dispara las ventas de unas papas fritas gallegas

Parasite

La producción surcoreana dirigida por Bong Joon-ho narra la historia de una familia de bajos recursos que, mediante engaños, logra integrarse poco a poco en el hogar de una familia adinerada. Lo que comienza como una estrategia de supervivencia deriva en un relato cargado de tensión social y giros inesperados.

La película se convirtió en un fenómeno global al ganar múltiples premios, incluido el Oscar a mejor película. Su elenco, encabezado por Song Kang-ho, fue clave para retratar con crudeza y humor las desigualdades de clase que atraviesan la trama.

chicas-pesadas-resena-review_83dq.jpg

Chicas pesadas

Inspirada en el musical de Broadway y en la película original de 2004, esta versión retoma la historia de una adolescente que ingresa a una escuela secundaria dominada por un grupo de alumnas populares. El relato deja a la vista las dinámicas sociales, las jerarquías y los conflictos típicos de la adolescencia.

El reparto incluye a Angourie Rice como la nueva protagonista, acompañada por Reneé Rapp, Bebe Wood y Avantika Vandanapu. Además, cuenta con apariciones especiales de figuras asociadas a la saga original, lo que refuerza su vínculo con un clásico de la cultura pop.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas
play

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix
play

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix: qué parte de la saga es

Ahora llegó a la gran N roja, un espectacular viejo estreno de Reino Unido, se trata de Casino Royale, la película de 007 que ya está disponible en este sitio web. Es un thriller de acción y espionaje, es el reboot de Jamen Bond. 
play

Casino Royale llegó a Netflix y es perfecta para ver el fin de semana: cómo es la historia furor de 007

La ira de Dios ofrece un guion sólido con actuaciones destacadas que la crítica elogió especialmente.
play

Hoy en Netflix: dura menos de 2 horas, es buenísima y la protagoniza Diego Peretti

Cecilia Roth en la piel de Moria Casán.

Cecilia Roth desmintió conflictos con sus compañeras de elenco: "No fue así para nada"

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

últimas noticias

Un grupo de artistas realizó donaciones para los incendios en Chubut.

Incendios en Chubut: Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea realizaron donaciones para combatir el fuego

Hace 1 hora
El acuerdo resta ser homologado por la Secretaría de Trabajo 

La UTA y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo y no habrá paro de colectivos

Hace 1 hora
Conocé las diferencias culturales que descubren quienes migran a España

Una argentina contó cuál es la palabra que en España no existe y que en nuestro país es habitual

Hace 1 hora
El servicio comenzará a operar a partir del martes 3 de febrero y tendrá una duración acotada.

Inauguran una nueva planta de VTV móvil en Buenos Aires: dónde está y cuánto cuesta el trámite

Hace 1 hora
Finalmente, Hinestroza seguirá su carrera en Vasco da Gama.

Revelaron la verdad de lo que pasó detrás del pase frustrado de Hinestroza a Boca

Hace 1 hora