Atención: 3 clásicos que se van de Netflix en febrero 2026

Febrero llega con cambios importantes en Netflix y, como ocurre cada mes, la plataforma ajusta su oferta de contenidos. En estas modificaciones, algunas producciones importantes dejan el servicio para dar lugar a nuevas incorporaciones.

El thriller italiano que tiene un vínculo con la mafia y es furor en Netflix

La rotación del catálogo responde principalmente al vencimiento de licencias , un mecanismo habitual en el streaming. Esto implica que películas y series muy vistas puedan desaparecer, incluso cuando mantienen un alto interés del público.

Entre las salidas previstas para el segundo mes del año se destacan tres clásicos contemporáneos que marcaron época por su impacto cultural, su recepción crítica y el reconocimiento internacional que obtuvieron.

Este drama biográfico se centra en uno de los momentos más delicados de la vida de Diana de Gales . La historia imagina lo ocurrido durante unas fiestas navideñas en la residencia de Sandringham, cuando la princesa atraviesa una profunda crisis personal y matrimonial dentro de la familia real británica.

La película está protagonizada por Kristen Stewart, quien encarna a Lady Di en una interpretación que fue ampliamente elogiada y le valió una nominación al Oscar. El elenco se completa con actores que recrean el entorno íntimo y opresivo de la realeza en los años noventa.

Parasite fue la gran ganadora de los Premios Oscar 2020 Parasite dispara las ventas de unas papas fritas gallegas

Parasite

La producción surcoreana dirigida por Bong Joon-ho narra la historia de una familia de bajos recursos que, mediante engaños, logra integrarse poco a poco en el hogar de una familia adinerada. Lo que comienza como una estrategia de supervivencia deriva en un relato cargado de tensión social y giros inesperados.

La película se convirtió en un fenómeno global al ganar múltiples premios, incluido el Oscar a mejor película. Su elenco, encabezado por Song Kang-ho, fue clave para retratar con crudeza y humor las desigualdades de clase que atraviesan la trama.

chicas-pesadas-resena-review_83dq.jpg

Chicas pesadas

Inspirada en el musical de Broadway y en la película original de 2004, esta versión retoma la historia de una adolescente que ingresa a una escuela secundaria dominada por un grupo de alumnas populares. El relato deja a la vista las dinámicas sociales, las jerarquías y los conflictos típicos de la adolescencia.

El reparto incluye a Angourie Rice como la nueva protagonista, acompañada por Reneé Rapp, Bebe Wood y Avantika Vandanapu. Además, cuenta con apariciones especiales de figuras asociadas a la saga original, lo que refuerza su vínculo con un clásico de la cultura pop.