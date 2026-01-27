Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna La química entre la actriz española y el actor argentino trascendió a la serie de Netflix y ella habló de algo más que admiración. + Seguir en







La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción. Redes sociales

Una de las protagonistas de La Casa de Papel tuvo declaraciones explosivas sobre el argentino Rodrigo de la Serna que participó en la última de la temporada de la serie de la televisión española para Netflix.

La revelación vino de la mano de Itziar Ituño, que personificó a la inspectora Murillo o Lisboa, que dejó en claro su admiración y habló de la atracción por quien interpretó a Palermo: "Es un hombre muy atractivo y un actor inmenso. Hay algo en su energía que es magnético", había dicho antes.

En su momento la cantante opinó que el artista "es un hombre muy atractivo y un actor inmenso. Hay algo en su energía que es magnético", y dejó entreabierta la puerta para otras preguntas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Infobae (@infobae) Recientemente, en diálogo con Infobae, la periodista Tatiana Schapiro le preguntó directamente: "Con Rodrigo pasaría un fin de semana de pasión", y disparó miles comentarios de los fanáticos del drama criminal.