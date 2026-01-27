Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

Una de las protagonistas de La Casa de Papel tuvo declaraciones explosivas sobre el argentino Rodrigo de la Serna que participó en la última de la temporada de la serie de la televisión española para Netflix.
La química entre la actriz española y el actor argentino trascendió a la serie de Netflix y ella habló de algo más que admiración.
La revelación vino de la mano de Itziar Ituño, que personificó a la inspectora Murillo o Lisboa, que dejó en claro su admiración y habló de la atracción por quien interpretó a Palermo: "Es un hombre muy atractivo y un actor inmenso. Hay algo en su energía que es magnético", había dicho antes.
Recientemente, en diálogo con Infobae, la periodista Tatiana Schapiro le preguntó directamente: "Con Rodrigo pasaría un fin de semana de pasión", y disparó miles comentarios de los fanáticos del drama criminal.
La inspectora Murillo, que interpreta Itziar Ituño, y Rodrigo De La Serna, conocido como Palermo, son personajes de la serie La Casa de Papel. Ella es una inspectora que enfrenta desafíos personales y profesionales, incluyendo una relación con su exmarido y la presión de su trabajo. En la serie, Murillo se convierte en Lisboa, una de las integrantes de la banda que lidera el Profesor, y su relación con De La Serna, interpretado por Rodrigo De La Serna, está lleno de conflictos y tensiones.