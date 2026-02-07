IR A
Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible: de cuál se trata

Aunque algunos críticos señalaron que es un entretenimiento más ligero que profundo, la mayoría coincide en que se trata de un placer cinematográfico que vale la pena revisitar.

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible: se trata de una de esas cintas que combinan intriga, seducción y robos inteligentes con una estética elegante que no envejece.

Estrenada en 1999, este thriller romántico volvió a captar la atención del público y se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una historia sofisticada, con tensión emocional y giros bien construidos.

La producción se apoya en una narrativa elegante, diálogos inteligentes y una tensión romántica que atraviesa toda la historia. No se trata solo de un robo, sino de un duelo mental entre dos personajes adultos, seguros de sí mismos, que se desafían tanto en el plano profesional como emocional. Su estilo visual, el uso del arte y la música refuerzan ese clima de lujo y misterio que la volvió inolvidable. El avance oficial deja ver el tono refinado del relato, con escenas de museo, persecuciones intelectuales y un romance cargado de tensión, sin caer en excesos ni clichés.

El caso Thomas Crown

Sinopsis de El caso Thomas Crown, la clásica película que llegó a Netflix

Thomas Crown es un multimillonario brillante y carismático que, pese a tenerlo todo, decide planear un robo imposible: sustraer una obra de Monet del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. El plan parece perfecto hasta que entra en escena una experta investigadora privada contratada por la aseguradora del museo. Entre ambos se desarrolla un juego psicológico donde el ingenio, la sospecha y la atracción se entrelazan constantemente.

Tráiler de El caso Thomas Crown

Embed - EL CASO THOMAS CROWN 1999 trailer subtitulado

Reparto de El caso Thomas Crown

El reparto de El caso Thomas Crown está encabezado por dos figuras clave del cine de los años 90, cuya química es uno de los grandes atractivos de la película:

  • Pierce Brosnan como Thomas Crown: un multimillonario sofisticado, brillante y amante del riesgo, que planea un audaz robo de arte solo por el placer del desafío intelectual.
  • Rene Russo como Catherine Banning: una experta investigadora privada contratada por la aseguradora del museo, inteligente, segura y decidida a desenmascarar a Crown.
  • Reparto secundario destacado:
  • Denis Leary como Michael McCann, el detective de la policía que investiga el robo.
  • Faye Dunaway como Thea Crown, una figura clave del entorno del protagonista (y guiño al film original de 1968).

Actualmente está disponible en Netflix, además de otras plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV (según región), lo que facilita su redescubrimiento por nuevas generaciones.

