Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

El formato no solo se centra en la destreza culinaria, sino también en el vínculo entre los participantes, lo que aporta una capa emocional que resuena con la audiencia en fechas especiales.

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: el sreaming pochoclero estrenó una edición especial de su popular produccion de repostería con motivo del Día de San Valentín, una fecha en la que el amor y la creatividad se combinan para conquistar a la audiencia, ¿de cuál se trata?.

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La dulce propuesta se lanzó a principios de febrero y rápidamente escaló en las tendencias de la plataforma gracias a su formato divertido, su temática romántica y el atractivo de ver a parejas competir en retos culinarios relacionados con la pastelería.

En esta entrega especial, parejas de pasteleros ponen a prueba sus habilidades para diseñar y hornear tartas hiperrealistas con temática amorosa, que deben engañar a un jurado de celebridades. El desafío consiste en crear dulces espectaculares que se parezcan a objetos reales, mientras los participantes muestran su química en la cocina y comparten historias relacionadas con sus relaciones.

¿Es pastel? Edición San Valentín

Sinopsis de ¿Es pastel? Edición San Valentín, la serie sorpresa de Netflix

A diferencia de otras competiciones de cocina, este especial por San Valentín mezcla técnica repostera con entretenimiento ligero. Presentado por el conductor Mikey Day, el programa enfrenta a parejas que, además de competir entre sí, intentan sorprender a los jueces y evitar ser descubiertos al cortar sus creaciones. Las duplas que logran engañar al jurado continúan en la contienda y pueden ganar premios, incluida la oportunidad de jugar por una experiencia sorpresa relacionada con el tema amoroso.

Tráiler de ¿Es pastel? Edición San Valentín

Reparto de ¿Es pastel? Edición San Valentín

  • Mikey Day – Presentador del reality y conductor del especial.
  • Ashlee Simpson & Evan Ross – Pareja de celebridades que forman parte del jurado invitado.
  • Casey Wilson & David Caspe – Otros jueces famosos que participan en esta edición especial.

En esta edición temática, compiten tres parejas reales de pasteleros, que trabajan juntos para crear las tortas más elaboradas:

  • Alex & Amanda
  • Jason & Tyler
