De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La propuesta se consolida como uno de los realities gastronómicos más elegidos por quienes buscan contenidos breves, dinámicos y fáciles de seguir.

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix

El catálogo de Netflix suma una nueva propuesta ideal para quienes buscan entretenimiento liviano y sorprendente durante el fin de semana: la edición especial de ¿Es pastel? de San Valentín, un formato que mezcla competencia culinaria, humor y desafíos visuales que ponen a prueba incluso a los espectadores más atentos. La producción vuelve a convertirse en una de las opciones más comentadas para maratonear en casa.

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
Conducido por el comediante Mikey Day, el ciclo propone una competencia donde pasteleros profesionales deben engañar a un jurado y al público recreando objetos cotidianos en forma de torta, en episodios que combinan tensión, creatividad y momentos desopilantes. La edición temática suma un toque romántico y festivo acorde a la fecha, ideal para compartir en pareja o con amigos.

Sinopsis de ¿Es pastel? Edición San Valentín, la serie sorpresa de Netflix

¿Es pastel? Edición San Valentín

A diferencia de otras competiciones de cocina, este especial por San Valentín mezcla técnica repostera con entretenimiento.

Esta vez, el programa enfrenta a parejas que, además de competir entre sí, intentan sorprender a los jueces y evitar ser descubiertos al cortar sus creaciones. Las duplas que logran engañar al jurado continúan en la competencia y pueden ganar premios, incluida la oportunidad de jugar por una experiencia sorpresa relacionada con el tema amoroso.

Tráiler de ¿Es pastel? Edición San Valentín

Embed - Es Pastel? San Valentín Trailer Series Comida y Pastelería 9 de Febrero Solo En Netflix Amor

Reparto de ¿Es pastel? Edición San Valentín

  • Mikey Day – Presentador del reality y conductor del especial.
  • Ashlee Simpson & Evan Ross – Pareja de celebridades que forman parte del jurado invitado.
  • Casey Wilson & David Caspe – Otros jueces famosos que participan en esta edición especial.
