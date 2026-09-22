22 de septiembre de 2026 Inicio
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ANMAT prohibió productos para tratar verrugas y realizar peelings: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica lanzó un comunicado para advertir a los consumidores al comprobar que no contaban con la autorización sanitaria correspondiente.

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El producto se utiliza para verrugas.

El producto se utiliza para verrugas.

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de todos los productos de la marca CAFLAB y/o CAFLAB Applied Science.

ANMAT detectó irregularidades en los dos laboratorios farmacéuticos.
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La ANMAT prohibió todos los productos de dos laboratorios por irregularidades en controles de calidad

Mediante la Disposición 5970/2026 publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT informó que comenzó una investigación después de una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado, sobre un producto "que contienen Ácido Tricloroacético 30% a través de la plataforma de venta en línea".

Este ácido se utiliza en la curación y remoción de verrugas, condilomas acuminado (infecciones producidas por papiloma humano -PVH-), así cómo también el tratamiento de queratosis, tejido hiperplásico, cicatrices viriliformes y peelins en piel acnéica y gruesa”.

Así constataron que "el LABORATORIO CAFLAB no estaba registrada en los rubros de Medicamentos, ni de Tránsito Interjurisdiccional de Especialidades Medicinales y de Productos Médicos y Productos Para Diagnóstico de Uso ‘In Vitro’ ni como Productos Cosméticos".

Cuáles son los productos prohibidos por la ANMAT

La ANMAT detectó la oferta de otros productos a través del sitio web de la firma, entre ellos tinción de Gram, Lugol, safranina, azul de metileno y solución salina fisiológica.

Esta decisión fue para proteger a los consumidores ya que "se desconocen las condiciones de elaboración y la composición real de los productos, no es posible garantizar su calidad, seguridad y eficacia, por lo que su uso podría representar un riesgo para la salud".

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