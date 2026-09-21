El fuerte relato de Homero Pettinato: fue amenazado de muerte por un fanático obsesivo de "La Reini"

El humorista contó al aire que desde hace tiempo recibe mensajes intimidatorios de una persona que, según su relato, está obsesionada con su expareja. Este lunes aseguró que el hombre se presentó frente al estudio y lo amenazó de muerte.

Homero Pettinato contó este lunes en OLGA que recibió una amenaza de muerte frente al estudio del canal de streaming y señaló a una persona identificada en redes sociales como Hernán Bloquero como responsable del episodio. Según relató, el hombre llegó hasta la puerta del estudio mientras el programa estaba al aire, lo miró y realizó un gesto de degüello antes de retirarse .

Pettinato explicó que conoce a Bloquero desde hace tiempo y que, según su relato, comenzó a hostigarlo cuando inició su relación con Sofía Gonet. " Está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet" , aseguró el conductor.

De acuerdo con lo que contó al aire, durante aquella etapa comenzó a recibir mensajes con amenazas. "Empezó a escribirme: ' Te voy a matar. Se te va a apagar la tele. Te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza' ", relató.

El conductor sostuvo que decidió mantenerse alejado de la situación y que, después de terminar su relación con Gonet, creyó que las amenazas iban a desaparecer. Sin embargo, afirmó que continuaron a través de diferentes cuentas. "El tipo nunca se fue de mi vida realmente, sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar" , aseguró Pettinato.

En su descargo, Pettinato contó que el momento de la amenaza ocurrió cuando mirtó el ventanal del estudio y vio al hombre parado en la vereda, observándolo.

Chicos, esto me parece absolutamente terrible no solo por Homero sino por LAREINI miren los posteos o las historias del tipo es preocupante pic.twitter.com/evTQnBTJo2

"Recién cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón levanto la cabeza y estaba parado acá mirándome a mí", relató. Pettinato aseguró que el hombre le hizo un gesto pasando el dedo por el cuello, en clara amenaza de degüello, y luego se retiró caminando.

"Acaba de suceder esto adelante de nuestros ojos. Finalmente se apersonó. El peligro yo siempre lo sentía lejano", expresó. Según el relato del conductor, el hombre también habría tenido comportamientos similares con otras parejas de Sofía Gonet. Pettinato sostuvo además que suele publicar contenido relacionado con la influencer y que se presenta como fanático de Néstor en Bloque.

El episodio llevó al conductor a afirmar que ahora siente temor y que tiene previsto recurrir a la Justicia. "Lo grave es que vino realmente a la puerta de Olga adelante de todos ustedes, me amenazó y se fue. Lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo", manifestó.

Finalmente, Pettinato explicó por qué decidió contar públicamente lo sucedido durante la transmisión: "Quería hacerlo público por si salgo y me pega un tiro en la cabeza que se sepa que fue Hernán Bloquero".