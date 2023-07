Harry Potter empezará de cero con una serie y Daniel Radcliffe explotó en su contra

Esta nueva entrega de la franquicia se podrá ver únicamente en la flamante plataforma Max, la cual fue creada por el conglomerado Warner Bros. Discovery para reemplazar a HBO Max. J.K. Rowling será productora ejecutiva, mientras que David Heyman también formará parte de la serie.

En diálogo con el medio web ComicBook.com, Daniel Radcliffe fue consultado sobre una posible participación en la serie Harry Potter, ante lo que se mostró totalmente en contra. "No, definitivamente no lo estoy buscando. No creo que me necesiten. Toda la suerte del mundo", expresó al respecto.

Daniel Radcliffe Harry Potter Daniel Radcliffe confirmó que no regresará como Harry Potter. Redes sociales

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno, pero se espera que la producción sea de alto nivel, similar a la serie Game of Thrones. La búsqueda de actores ya ha comenzado y los rumores sobre quiénes interpretarán a los personajes principales han inundado las redes sociales.