Neuquén: buscan desesperadamente a la hermana del campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña

Fabiana Edith Muñoz fue vista por última vez este viernes en la localidad neuquina de Zapala. Su madre confirmó que sufre una grave enfermedad y se encuentra sin su medicación, por lo que teme por su vida.

La policía neuquina montó un operativo cerrojo en toda la región para dar con su paradero.

La policía neuquina montó un operativo cerrojo en toda la región para dar con su paradero.

La ciudad de Zapala y toda la provincia de Neuquén está en alerta máxima por la desaparición de la hermana del futbolista de River y de la Selección argentina, Marcos "Huevo" Acuña. Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, falta de su hogar desde el viernes pasado y la familia del campeón del mundo pide ayuda para saber cualquier dato sobre su paradero.

La mujer tiene un grave problema de salud mental, por lo que su madre pidió ayuda a toda la comunidad: "Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado".

La madre del campeón del mundo aclaró que, por la falta de la medicación habitual y su condición, estaría en un estado de máxima vulnerabilidad. "Lleva meses lidiando con este problema de salud y estamos desesperados", contó su mamá al medio local LM Cipolletti.

El operativo de búsqueda de la hermana del "Huevo" Acuña

La policía provincial de Neuquén desplegó un operativo de búsqueda y difundió los datos de la hermana del futbolista Huevo Acuña. La actividad comenzó con un rastrillaje en la zona donde se la vio por última vez, y a partir de la denuncia: Fabiana fue vista por última vez en la calle Antártida Argentina, casa 26.

Las autoridades detallaron la descripción física y la vestimenta de Muñoz al momento de ser vista por última vez: la desaparecida tiene contextura delgada, tez trigueña, ojos oscuros y cabellos castaños. Llevaba gorro negro, campera rompeviento verde, pantalón de jean azul y zapatillas rosas. Piden que cualquier persona que pueda aportar datos certeros se comunique al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

