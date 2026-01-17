Neuquén: buscan desesperadamente a la hermana del campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña Fabiana Edith Muñoz fue vista por última vez este viernes en la localidad neuquina de Zapala. Su madre confirmó que sufre una grave enfermedad y se encuentra sin su medicación, por lo que teme por su vida. Por + Seguir en







La policía neuquina montó un operativo cerrojo en toda la región para dar con su paradero. Redes sociales

La ciudad de Zapala y toda la provincia de Neuquén está en alerta máxima por la desaparición de la hermana del futbolista de River y de la Selección argentina, Marcos "Huevo" Acuña. Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, falta de su hogar desde el viernes pasado y la familia del campeón del mundo pide ayuda para saber cualquier dato sobre su paradero.

La mujer tiene un grave problema de salud mental, por lo que su madre pidió ayuda a toda la comunidad: "Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado".

La madre del campeón del mundo aclaró que, por la falta de la medicación habitual y su condición, estaría en un estado de máxima vulnerabilidad. "Lleva meses lidiando con este problema de salud y estamos desesperados", contó su mamá al medio local LM Cipolletti.

Búsqueda de Fabiana Edth Muñoz Redes sociales El operativo de búsqueda de la hermana del "Huevo" Acuña La policía provincial de Neuquén desplegó un operativo de búsqueda y difundió los datos de la hermana del futbolista Huevo Acuña. La actividad comenzó con un rastrillaje en la zona donde se la vio por última vez, y a partir de la denuncia: Fabiana fue vista por última vez en la calle Antártida Argentina, casa 26.