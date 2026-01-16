Debutó en River con Gallardo pero se tuvo que ir: "Tuve mala suerte"

Debutó en River con Marcelo Gallardo pero se tuvo que ir: "Tuve mala suerte" El delantero repasó su etapa formativa y los momentos clave de su paso por Núñez. La competencia interna marcó el rumbo de su carrera en esos años. Por + Seguir en







El atacante hizo su estreno en la Primera División en enero de 2019. Redes sociales

El delantero surgido en River recordó su etapa bajo la conducción de Marcelo Gallardo y explicó los motivos por los que perdió lugar en el equipo.

Su salida estuvo marcada por una fuerte competencia interna y por la irrupción de otros delanteros que modificaron el escenario ofensivo.

Pese a no consolidarse como titular, dejó momentos destacados y números concretos durante su paso por Primera.

La reciente transferencia al exterior vuelve a poner su nombre en escena y le genera un ingreso extra al club de Núñez. Federico Girotti volvió a ser noticia a partir de su reciente transferencia a Alianza Lima y en una de sus últimas declaraciones repasó su etapa en River, club en el que debutó en Primera bajo la conducción de Marcelo Gallardo. El atacante reconoció que su paso por el plantel profesional estuvo atravesado por sensaciones positivas, aunque también por circunstancias que limitaron su continuidad.

El delantero recordó especialmente su primer tramo en el equipo durante 2021, período en el que logró convertir varios goles pese a contar con pocos minutos en cancha. Ese rendimiento inicial le permitió ilusionarse con una mayor participación, en un plantel que estaba viviendo un momento de alta competencia, siendo protagonista en cada torneo.

Con el correr de los meses, el escenario cambió. "Tuve mala suerte", comentó en una nota. La consolidación de Julián Álvarez y la llegada de otros atacantes de jerarquía redujeron sus oportunidades, en un contexto donde la pelea por un lugar era constante. Esa situación fue determinante para que decidiera buscar continuidad fuera del club.

“Tuve la mala suerte de que Julián (Álvarez) explotó y me fui quedando sin lugar. Después vino Braian Romero y había delanteros impresionantes, Matías Suárez, también (Agustín) Fontana”, agregó. Así las cosas, el delantero sostuvo que "había una competencia muy dura”, por lo que decidió salir “en busca de minutos a Talleres”.

River Talleres Girotti Prensa Talleres Los números de Girotti en River El atacante hizo su estreno en la Primera División en enero de 2019, aunque luego de ese debut volvió a Reserva y recién recuperó protagonismo después del parate por la pandemia. A partir de ese momento, Gallardo comenzó a utilizarlo con mayor frecuencia dentro de la rotación ofensiva.

Durante 2021 logró uno de los momentos más recordados de su etapa en el club al marcar un gol frente a Boca en La Bombonera, una acción que quedó grabada por la forma en la que definió dentro del área. Sin embargo, con el avance de la temporada, su participación fue disminuyendo. Girotti Foto Baires En total, Girotti disputó 49 partidos oficiales con la camiseta de River y convirtió 8 goles, además de registrar una asistencia. De ese total, solo fue titular en nueve encuentros. Su salida se concretó en 2022, cuando Talleres adquirió una parte de su pase. A partir de ese momento, el club de Núñez fue cediendo el porcentaje restante en distintas negociaciones, cerrando así el ciclo del delantero en el equipo que lo vio debutar en Primera.