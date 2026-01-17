Juan Pablo Piacino es el patinador que aparece junto a la modelo en las imágenes. El elegido de los famosos conoció a la bailarina hace casi 20 años y formó un vínculo que hasta el día de hoy perdura.

Evangelina Anderson fue viral hace apenas algunos días tras haber mostrado su destreza en el patín sobre hielo. Junto a ella aparece un hombre que la levanta y la acompaña como si ambos fueran una pareja competitiva: quién es Juan Pablo Piacino, el patinador elegido por los famosos.

La historia de este hombre con el patinaje se remonta a sus seis años, cuando buscaba deportes y no lo dejaban entrenar por su corta edad: "Inicié con el patín de ruedas en unas vacaciones en Mar del Plata. Era muy chico, no podía entrar a ningún lado, así que fuimos a una pista allá y el deporte me voló la cabeza. Le pedí a mi familia los patines, imaginate para mamá y papá lo que fue. Enfrente a mi casa de la infancia hay una sociedad de fomento que daba patín, así que me cruce y empecé en el club".

Juan Pablo comenzó su carrera deportiva y después de haber sido en reiteradas ocasiones campeón metropolitano y nacional, amplió sus horizontes y se dedicó a su costado artístico. Hizo danza, acrobacia, actuación y así es cómo fue, de a poco, metiéndose en el mundo de la farándula.

Gracias a esa incursión pudo engrosar su currículum: en teatro participó del espectáculo dirigido por Jorge Guinzburg , Planeta Show y La Bella y la Bestia, mientras que en televisión fue bailarín de Susana Giménez, compitió en el Patinando por un Sueño y también se codeó con artistas y nombres muy reconocidos del ámbito del espectáculo como Jimena Cyrulnik, Roberto Piazza, Laura Miller y Anita Martínez.

Pero su gran salto lo daría en Soy Luna . Después de varios años de gira por Europa realizando trabajos de danza y de patín, la producción de Disney lo vio patinando sobre hielo y lo contrató como coach para el show infantil que se convertiría en el exitazo del año 2014. A tal punto que las escuelas de patín, influenciados por el programa televisivo, se arrebataron de niñas y niños emocionados por aprender a patinar.

Juan Pablo Piacino - Soy Luna Juan Pablo junto a Karol Sevilla, la protagonista de Soy Luna.

A lo largo de su extensa carrera conoció infinidad de personas del medio, pero con Evangelina Anderson logró un vínculo especial. Así recuerda a la modelo: "Fue re flashero cómo se dio todo con Eva. Laburamos en planeta show, 2007 en Carlos Paz junto a Wanda Nara, Anita Martínez y el Bicho Gómez... pegamos muy buena onda y hasta he ido a cenar a su casa. Diría que formamos un lindo vínculo… por cosas de la vida se fue a vivir afuera, pero me enteré por Los 8 Escalones que estaba viviendo acá y hace tiempo quería ponerme en contacto".

El detrás de escena del video viral de Evangelina Anderson y Juan Pablo Piacino sobre hielo

Si bien en el video se vio una química que atravesó las redes porque parecía todo mega entrenado, la realidad es que se trató de un encuentro casual: "Un día vine a la pista sobre hielo y estaba sentada en la pista, yo no lo la había reconocido... me vio en los vestuarios y vino a abrazarme. Tenemos una amiga en común, María del Mar, que era su coach en el Patinando".

Y allí se dio la magia. "'Vine a ver si me acordaba cómo se patinaba', me dijo. Y al toque me preguntó si tenía algo que hacer y me dijo 'por favor quedate que hace un montón que no hago trucos, que nadie me levanta'... Así que nos pusimos los patines y empezamos y grabamos el video que salió en todos lados", contó en diálogo con C5N.

Piacino opinó que "es espectacular" y hasta reveló un diálogo íntimo con ella: "Yo le decía que que no podía creer lo que estaba patinando y ella, súper humilde, me decía: 'Algunas cosas me faltan y me dan miedo', pero yo le dije que el deporte necesita confianza y que me sorprendió mucho a nivel pareja".

El entrenador destacó muchas cualidades de Evangelina, pero sobre todo que "tiene una memoria corporal increíble y patina muy lindo, tiene mucha confianza".