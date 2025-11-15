En la Ciudad se superaron los 30º y se vienen las lluvias: a qué hora comienzan

El Servicio Meteorológico Nacional anunció la llegada de lluvias y tormentas que pondrá fin a una jornada agobiante por la ola de calor.

El SMN anunció alerta amarilla por posibles lluvias en la madrugada del domingo tras la ola de calor.

La Ciudad se ubicó en el puesto 16 del ranking nacional de calor al alcanzar una temperatura mayor a los 30°grados, mientras se anunciaron lluvias y tormentas que traerán alivio al clima pesado y húmedo.

La ola de calor que azota gran parte del país, se sintió este sábado con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el pico de 31°3 C de temperatura este sábado 15 de noviembre.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se publicó pasadas las 18 del sábado, y la cifra subrayó el clima extremadamente cálido, húmedo y pesado que se sintió en la región durante toda la jornada.

La ola de calor se mantuvo constante en el AMBA , el interior de la Provincia de Buenos Aires y otras regiones durante varios días, elevando la sensación térmica y el malestar de los habitantes.

Buenos Aires: anunciaron un alerta amarilla por lluvias

El organismo oficial emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas en Buenos Aires comenzará después de las doce de la noche con una probabilidad de precipitaciones entre el 40 y 70%.

Estas malas condiciones del clima continuarán durante la madrugada del domingo 16, con lluvias aisladas en la mañana y se espera que finalicen por la tarde con un clima ventoso, nublado y con una leve baja de la temperatura.