Está en Buenos Aires y es un bodegón en el que se puede comer por menos de $10.000

Se encuentra en Once y se destaca por sus platos abundantes y auténtica cocina casera. Ofrece promociones muy accesibles.

Por
Milanesa de San Cayetano.

Bodegón San Cayetano
  • San Cayetano es un bodegón tradicional en el barrio de Once, CABA.
  • Se destaca por sus porciones generosas, sabor casero y precios accesibles.
  • Este auténtico bodegón tiene un ambiente familiar y es concurrido.
  • Entre sus platos más destacados se mencionan los ravioles con estofado y matambre a la pizza.

El tradicional barrio de Once, en la Ciudad de Buenos Aires, no solo es un centro comercial activo, sino también un epicentro de estudiantes y trabajadores que demandan opciones de almuerzo variadas y accesibles. En este contexto, varios restaurantes ofrecen una gastronomía práctica y de calidad.

Uno de los grandes referentes de la cocina italiana en Buenos Aires.
Dónde queda el clásico porteño que homenajea la tradición italiana con casi 30 años de historia

Ubicado en el corazón del barrio, San Cayetano triunfa por sus porciones generosas y su excelente relación precio-calidad. Este auténtico bodegón porteño encapsula a la perfección su esencia: un ambiente familiar y concurrido, estética tradicional y platos con un sabor auténticamente casero. El lugar abre de 9 a 20:30 horas y es muy concurrido durante el mediodía.

La gente lo elige no solo por comer bien, sino por la sensación de sentirse "como en casa". Sus platos son tan abundantes que están pensados para compartir, y sus promociones lo hacen especialmente amigable al bolsillo.

Dónde queda San Cayetano

El Bodegón San Cayetano se ubica estratégicamente en la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra en el barrio de Once, en Sarmiento 1906, entre Riobamba y Ayacucho, a 100 metros de la Avenida Corrientes.

Qué puedo pedir en San Cayetano

San Cayetano bodegón 2

Este lugar es célebre por su cocina tradicional porteña y sus porciones generosas, con platos destacados como los ravioles con estofado y el matambre a la pizza, ambos alabados por su sabor casero y su porción generosa. Las clásicas milanesas napolitanas son ideales para compartir.

Además de los platos estrella, su menú promocional lo destaca como uno de los favoritos de la zona. En San Cayetano, se puede comer abundante y bien por menos de $10.000: hay ofertas como la milanesa de pollo con guarnición por $8.000, las costillas de cerdo con acompañamiento a $7.500 o sándwiches de milanesa entre $7.000 y $8.000, incluyendo siempre papas fritas, puré o ensalada.

Cómo llegar a San Cayetano

El establecimiento goza de una localización céntrica y de fácil acceso mediante diversas opciones de transporte público. Está a metros de la estación Callao de la Línea B de Subte. También se llega fácilmente desde estaciones de la Línea A o Línea C.

Además, está muy cerca de la Estación Once Plaza Miserere, permitiendo la opción de llegar en tren. Al encontrarse cerca de la Avenida Corrientes, hay una amplia variedad de líneas de colectivo que circulan por la Ciudad con las que se puede llegar tranquilamente al lugar.

