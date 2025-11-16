16 de noviembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen sorrentinos de carne braseadas

Un viaje a la tradición italiana en dos paradas obligatorias que ofrecen pastas con un relleno de carne tierno y sabroso.

  • La gastronomía de Buenos Aires se destaca por sus bodegones con fuerte herencia italiana.
  • Los sorrentinos rellenos de carne braseada son un plato de culto por la terneza de su relleno.
  • Salgado Alimentos es un bodegón moderno-retro, famoso por sus pastas frescas y su ambiente único.
  • Il Ombu Trattoria es un restaurante italiano muy valorado, conocido por sus porciones generosas y la calidad de su carne braseada.

La gastronomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es famosa por su profunda herencia italiana, palpable en la omnipresencia de sus bodegones. Estos templos de la cocina casera no solo prometen porciones generosas y precios justos, sino que también son el refugio perfecto para los amantes de la pasta fresca.

Ambas opciones se consolidan como una referencia porteña para disfrutar de arepas y cocina venezolana.
Sin embargo, hay un plato en particular que eleva la experiencia a una categoría de culto: los sorrentinos rellenos de carne braseada. Este manjar combina la sutileza de una pasta artesanal con la intensidad de la carne argentina cocida a fuego lento, resultando en un relleno que se deshace en la boca, tierno, sabroso y profundamente reconfortante.

La Ciudad cuenta con incontables opciones de trattorias y cantinas, sin embargo, hay dos que destacan al ofrecer este plato en su carta.

Salgado Alimentos

Salgado Alimentos se caracteriza por tener un ambiente de bodegón auténtico y popular, pero con un toque moderno y sin pretensiones. El diseño mezcla una estética retro que evoca a los antiguos almacenes y cantinas de barrio.

Sorrentino Salgado (2)

La propuesta gastronómica de Salgado se centra en las pastas frescas hechas a mano, con rellenos tradicionales y otros muy creativos. Las porciones son conocidas por ser abundantes y ofrecen una excelente relación precio-calidad.

Los sorrentinos de carne son una de sus especialidades en pastas rellenas: vienen acompañados con manteca de salvia y ricotta. El local también vende pastas frescas para llevar, por lo que también se pueden llevar para cocinar en casa.

Cuenta con varias sucursales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la más conocida es la que se encuentra en el barrio de Villa Crespo, en Juan Ramírez de Velasco 401.

Otras sucursales:

  • Salgado Alimentos Urquiza - Barzana 2090
  • Salgado Alimentos Newbery - Av. Jorge Newbery 3701
  • Aráoz 494.
  • Salgado Alimentos Charcas - Darregueyra 2285.
  • Larrazábal 399.
  • Velasco 401.

Il Ombu Trattoria Italiana

Il Ombu es un restaurante italiano muy bien valorado en Buenos Aires, reconocido por sus generosas porciones y la calidad de sus pastas y platos de cocina italiana casera. Es una excelente opción en la ciudad para quienes buscan unas pastas rellenas de carne braseada.

Raviolones carne

Los comensales destacan un plato abundante y la terneza de su relleno, resultado de una cocción lenta de la carne. El lugar ofrece una gran variedad de pastas frescas así como diversas salsas para acompañarlas. Entre las más destacadas se encuentran la de albondiguitas y la que lleva frutos de mar.

Esta trattoria se encuentra ubicada en el barrio de Nueva Pompeya, en Patagones 2976. Abre de lunes a domingo para el almuerzo y la cena en los siguientes horarios: 12.30 a 16 horas y 20 a 01 hs.

