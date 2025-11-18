18 de noviembre de 2025 Inicio
El Gobierno porteño colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

La Serie 13 del Bono Tango fue colocada al 7,8% anual y extendió plazos a siete años. La operación tuvo una fuerte demanda internacional y busca consolidar la estrategia de reducción y ordenamiento del pasivo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires colocó este martes u$s600 millones en el mercado internacional a una tasa del 7,8% anual. Fue a través de la emisión de la Serie 13 del Bono Tango, una operación orientada a estirar plazos y mejorar el perfil de vencimientos.

La colocación se realizó bajo ley inglesa y contó con la participación de BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como bancos internacionales, mientras que Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y el Banco Ciudad actuaron como colocadores locales.

Jorge Macri destacó que la emisión se concretó “a una de las mejores tasas de la historia crediticia porteña” y que la demanda triplicó el monto buscado, con un 82% de ofertas provenientes del exterior. El nuevo título tendrá una vida promedio de siete años.

El ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, responsable de la operación junto al subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, definió la colocación como “exitosa” y señaló que la tasa obtenida refleja el impacto del orden fiscal y la reputación crediticia de la Ciudad.

En los últimos meses, la administración porteña redujo el stock de deuda con recursos propios y canceló en junio la Serie 12 por u$s330 millones. Desde 2017, el pasivo total bajó de u$s3.442 millones a u$s1.188 millones. Según indicaron desde el Ejecutivo, el foco sigue puesto en la sostenibilidad financiera y en la administración “prudente” de los compromisos.

