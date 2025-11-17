Agendá para el verano: está cerca de Buenos Aires y tiene piletas y termas

El complejo termal está emplazado en un entorno natural a metros del río.
Facebook Termas del Salado
El complejo termal está ubicado a unas 2 horas de Buenos Aires.
El predio ofrece piscinas con aguas mineralizadas y un parque acuático estival.
El lugar dispone de espacios recreativos, senderos y diversas propuestas de bienestar.
El acceso se realiza de manera sencilla por rutas provinciales y autopistas.
El complejo Termas del Salado se convirtió en el gran atractivo de General Belgrano, cerca de Buenos Aires, donde las piletas termales y el entorno verde conforman una propuesta pensada para quienes buscan renovar energías en un ambiente tranquilo y natural.
En la última década, este punto del mapa bonaerense sumó infraestructura turística sin perder su ritmo sereno. El crecimiento llegó con la apertura de su predio termal, que impulsó alojamientos, gastronomía y experiencias ligadas al bienestar.
Hoy, el pueblo se posiciona como alternativa a los destinos más concurridos, gracias a su ambiente relajado y propuestas vinculadas a actividades al aire libre y al contacto con la naturaleza.
Dónde quedan las Termas del Salado
Ubicadas dentro del partido de General Belgrano, las Termas del Salado están asentadas sobre un predio de más de 4 hectáreas, rodeado de vegetación y cercano al río. Su agua mineralizada surge desde más de 900 metros de profundidad y alimenta varias piletas con temperaturas diferenciadas.
Qué puedo hacer en las Termas del Salado
Las Termas del Salado ofrecen piscinas cubiertas y semicubiertas con diferentes temperaturas, además de un parque acuático que se vuelve uno de los grandes atractivos durante el verano. El entorno está pensado para descansar y aprovechar jornadas al aire libre.
A esto se suman servicios como spa, juegos infantiles, sectores con sombra natural y una propuesta gastronómica variada dentro del predio. Las instalaciones permiten tanto pasar el día como disfrutar de una experiencia más prolongada.
En los alrededores, la zona invita a conectar con la naturaleza mediante senderismo, avistaje de aves y recorridos por establecimientos rurales. También se pueden realizar paseos recreativos que complementan la visita al complejo termal.
Cómo llegar a las Termas del Salado
El acceso desde Buenos Aires es directo: se recorren unos 155 km por Autopista Ricchieri, RP3, RP41 y RP29 hasta ingresar al casco urbano. Desde allí, la señalización guía hacia el complejo termal y a otros atractivos como el Bosque Encantado.