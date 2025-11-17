17 de noviembre de 2025 Inicio
Agendá para el verano: está cerca de Buenos Aires y tiene piletas y termas

El destino presenta una propuesta ideal para descansar y disfrutar de naturaleza, aguas cálidas y actividades para todos los gustos.

Por
El complejo termal está emplazado en un entorno natural a metros del río.

El complejo termal está emplazado en un entorno natural a metros del río.

  • El complejo termal está ubicado a unas 2 horas de Buenos Aires.
  • El predio ofrece piscinas con aguas mineralizadas y un parque acuático estival.
  • El lugar dispone de espacios recreativos, senderos y diversas propuestas de bienestar.
  • El acceso se realiza de manera sencilla por rutas provinciales y autopistas.

El complejo Termas del Salado se convirtió en el gran atractivo de General Belgrano, cerca de Buenos Aires, donde las piletas termales y el entorno verde conforman una propuesta pensada para quienes buscan renovar energías en un ambiente tranquilo y natural.

En la última década, este punto del mapa bonaerense sumó infraestructura turística sin perder su ritmo sereno. El crecimiento llegó con la apertura de su predio termal, que impulsó alojamientos, gastronomía y experiencias ligadas al bienestar.

Hoy, el pueblo se posiciona como alternativa a los destinos más concurridos, gracias a su ambiente relajado y propuestas vinculadas a actividades al aire libre y al contacto con la naturaleza.

Termas del Salado
El predio ofrece relax, actividades acuáticas y propuestas recreativas para todas las edades.

El predio ofrece relax, actividades acuáticas y propuestas recreativas para todas las edades.

Dónde quedan las Termas del Salado

Ubicadas dentro del partido de General Belgrano, las Termas del Salado están asentadas sobre un predio de más de 4 hectáreas, rodeado de vegetación y cercano al río. Su agua mineralizada surge desde más de 900 metros de profundidad y alimenta varias piletas con temperaturas diferenciadas.

Qué puedo hacer en las Termas del Salado

Las Termas del Salado ofrecen piscinas cubiertas y semicubiertas con diferentes temperaturas, además de un parque acuático que se vuelve uno de los grandes atractivos durante el verano. El entorno está pensado para descansar y aprovechar jornadas al aire libre.

A esto se suman servicios como spa, juegos infantiles, sectores con sombra natural y una propuesta gastronómica variada dentro del predio. Las instalaciones permiten tanto pasar el día como disfrutar de una experiencia más prolongada.

En los alrededores, la zona invita a conectar con la naturaleza mediante senderismo, avistaje de aves y recorridos por establecimientos rurales. También se pueden realizar paseos recreativos que complementan la visita al complejo termal.

Termas del Salado, General Belgrano
El complejo se conecta con Buenos Aires por rutas rápidas y señalizadas.

El complejo se conecta con Buenos Aires por rutas rápidas y señalizadas.

Cómo llegar a las Termas del Salado

El acceso desde Buenos Aires es directo: se recorren unos 155 km por Autopista Ricchieri, RP3, RP41 y RP29 hasta ingresar al casco urbano. Desde allí, la señalización guía hacia el complejo termal y a otros atractivos como el Bosque Encantado.

