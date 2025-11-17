Agendá para el verano: está cerca de Buenos Aires y tiene piletas y termas

El destino presenta una propuesta ideal para descansar y disfrutar de naturaleza, aguas cálidas y actividades para todos los gustos.

El complejo termal está emplazado en un entorno natural a metros del río.

El complejo Termas del Salado se convirtió en el gran atractivo de General Belgrano , cerca de Buenos Aires, donde las piletas termales y el entorno verde conforman una propuesta pensada para quienes buscan renovar energías en un ambiente tranquilo y natural.

Cuál es la plaza particular que está en Buenos Aires y conmemora la última Copa del mundo

En la última década, este punto del mapa bonaerense sumó infraestructura turística sin perder su ritmo sereno. El crecimiento llegó con la apertura de su predio termal, que impulsó alojamientos, gastronomía y experiencias ligadas al bienestar.

Hoy, el pueblo se posiciona como alternativa a los destinos más concurridos, gracias a su ambiente relajado y propuestas vinculadas a actividades al aire libre y al contacto con la naturaleza.

Ubicadas dentro del partido de General Belgrano , las Termas del Salado están asentadas sobre un predio de más de 4 hectáreas, rodeado de vegetación y cercano al río. Su agua mineralizada surge desde más de 900 metros de profundidad y alimenta varias piletas con temperaturas diferenciadas.

Las Termas del Salado ofrecen piscinas cubiertas y semicubiertas con diferentes temperaturas, además de un parque acuático que se vuelve uno de los grandes atractivos durante el verano. El entorno está pensado para descansar y aprovechar j ornadas al aire libre .

A esto se suman servicios como spa, juegos infantiles, sectores con sombra natural y una propuesta gastronómica variada dentro del predio. Las instalaciones permiten tanto pasar el día como disfrutar de una experiencia más prolongada.

En los alrededores, la zona invita a conectar con la naturaleza mediante senderismo, avistaje de aves y recorridos por establecimientos rurales. También se pueden realizar paseos recreativos que complementan la visita al complejo termal.

Termas del Salado, General Belgrano El complejo se conecta con Buenos Aires por rutas rápidas y señalizadas. Facebook Termas del Salado

Cómo llegar a las Termas del Salado

El acceso desde Buenos Aires es directo: se recorren unos 155 km por Autopista Ricchieri, RP3, RP41 y RP29 hasta ingresar al casco urbano. Desde allí, la señalización guía hacia el complejo termal y a otros atractivos como el Bosque Encantado.