Tragedia en la Patagonia: dos muertos y siete desaparecidos durante un trekking en plena tormenta Los fallecidos eran turistas mexicanos, mientras que del resto de los andinistas se desconoce su identidad y nacionalidad. Por







El Parque Nacional Torres del Paine es uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia chilena.

Dos turistas mexicanos murieron durante una excursión de trekking en la Patagonia chilena, más precisamente en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la región de Magallanes. Además, hay otras siete personas de las cuales todavía se desconoce su identidad y nacionalidad que permanecen desaparecidas, según confirmó este martes la Delegación Presidencial en esta zona ubicada al extremo sur del país y a pocos kilómetros de la frontera con la provincia argentina de Santa Cruz.

Los turistas participaban de un complejo circuito de trekking, conocido como de la "O", que da una vuelta completa al Parque Nacional Torres del Paine. Pero los fuertes vientos y una intensa nevada en la Patagonia, tanto chilena como argentina, les dificultó su travesía de una manera drástica.

Un hombre mexicano que integraba el grupo fue encontrado sin vida dentro del parque nacional, mientras que una mujer de la misma nacionalidad que también integraba el turismo aventura fue hallada en un grave estado de hipotermia. Finalmente, murió cuando estaba siendo trasladada al Campamento Perros.

El extravío de los nueve turistas fue reportado el último lunes, pero el clima adverso de intensos vientos y nevadas resultó ser el principal problema de los equipos de rescate para encontrar al resto de los andinistas, cuyas identidades o países de origen no han sido reveladas.

“Las condiciones climáticas en este momento no están para operar en la vía aérea, el helicóptero en este momento no está en condiciones de operar, esperemos que durante el transcurso de mañana quede en vuelo. Sin embargo, las condiciones tampoco nos permitirían en este momento efectuar ningún tipo de, ni evacuación aeromédica ni traslado en medio aéreo”, contó el general de Carabineros Marco Alvarado Díaz, jefe de la Zona de Magallanes.