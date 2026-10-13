Habló la mujer señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló cómo fue el tenso encuentro Lejos de esquivar las versiones que comenzaron a circular, la mujer decidió contar su versión de los hechos y sorprendió al revelar detalles del incómodo episodio que, según su relato, vivió con la modelo en el estudio del músico. Agregar C5N en









La presunta tercera en discordia habló: qué dijo

Mariana Marx, la mujer que quedó en el centro de la escena tras ser señalada como la presunta tercera en discordia en la polémica separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, rompió el silencio en SQP.

De acuerdo con su relato, Marx tenía previsto grabar un audiolibro y fue su amiga Ana Paula Dutil quien le propuso utilizar el estudio de Ortega para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, todo se tornó tenso cuando la modelo se apersonó en el lugar sin avisar.

“Escuchamos el timbre y no sabíamos quién era, y era Julieta que apareció y preguntó qué estaban haciendo. Le dije que leyendo el libro, y le conté del libro. Le empecé a contar y me dijo: ‘Me parece trágico, todos los cuentos del libro’. Y entonces yo le digo: ‘Bueno, tu vida también, lo que vi en la televisión, lo que pasaste’, riéndome”, relató Mariana.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron tras 27 días de casados. Tras el breve intercambio, la escritora optó por abandonar el estudio y llamar a Paula para que la pase a buscar. “Ahí le mandé un mensaje a Ana Paula, le dije: ‘Pasame a buscar, me quiero ir’, y me fui yo con Ana Paula”, recordó.

El tenso intercambio entre Julieta Prandi y Mariana Marx: "Prepotente" En otro tramo de la entrevista, la escritora aseguró que no tenía ganas de continuar la grabación con la presencia de la conductora en el estudio. “No sé, me di cuenta de que no tenía que hacer ningún audiolibro y no lo hice y me fui. Me pareció muy linda ella, me parece una pareja maravillosa, y digo, qué locura todo esto que están diciendo”, lamentó.