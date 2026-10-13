Habló la mujer señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló cómo fue el tenso encuentro

Mariana Marx, la mujer que quedó en el centro de la escena tras ser señalada como la presunta tercera en discordia en la polémica separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, rompió el silencio en SQP.
Lejos de esquivar las versiones que comenzaron a circular, la mujer decidió contar su versión de los hechos y sorprendió al revelar detalles del incómodo episodio que, según su relato, vivió con la modelo en el estudio del músico.
Mariana Marx, la mujer que quedó en el centro de la escena tras ser señalada como la presunta tercera en discordia en la polémica separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, rompió el silencio en SQP.
De acuerdo con su relato, Marx tenía previsto grabar un audiolibro y fue su amiga Ana Paula Dutil quien le propuso utilizar el estudio de Ortega para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, todo se tornó tenso cuando la modelo se apersonó en el lugar sin avisar.
“Escuchamos el timbre y no sabíamos quién era, y era Julieta que apareció y preguntó qué estaban haciendo. Le dije que leyendo el libro, y le conté del libro. Le empecé a contar y me dijo: ‘Me parece trágico, todos los cuentos del libro’. Y entonces yo le digo: ‘Bueno, tu vida también, lo que vi en la televisión, lo que pasaste’, riéndome”, relató Mariana.
Tras el breve intercambio, la escritora optó por abandonar el estudio y llamar a Paula para que la pase a buscar. “Ahí le mandé un mensaje a Ana Paula, le dije: ‘Pasame a buscar, me quiero ir’, y me fui yo con Ana Paula”, recordó.
En otro tramo de la entrevista, la escritora aseguró que no tenía ganas de continuar la grabación con la presencia de la conductora en el estudio. “No sé, me di cuenta de que no tenía que hacer ningún audiolibro y no lo hice y me fui. Me pareció muy linda ella, me parece una pareja maravillosa, y digo, qué locura todo esto que están diciendo”, lamentó.
En este contexto, Mariana contó que Emanuel Ortega volvió a contactarla para convencerla de que regresara a terminar su trabajo. Sin embargo, ella prefirió no hacerlo.
Luego, al ser consultada sobre si Julieta había visto alguna conversación entre ellos o presenciado una situación que pudiera haber despertado sospechas, fue contundente: “No, no, no, el chat que teníamos era en el momento, unos días antes, para programar la visita, nada más. Después de ahí no hablé más con Emanuel”.
A modo de cierre, Marx sorprendió al revelar cómo habría reaccionado la modelo durante uno de sus encuentros y aseguró que su actitud la incomodó al punto de no poder continuar con su trabajo. “Cuando le empecé a leer el libro, a ella (Julieta) la noté prepotente y no pude leer más delante de ella”, expresó.