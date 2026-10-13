IR A
IR A

Habló la mujer señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló cómo fue el tenso encuentro

Lejos de esquivar las versiones que comenzaron a circular, la mujer decidió contar su versión de los hechos y sorprendió al revelar detalles del incómodo episodio que, según su relato, vivió con la modelo en el estudio del músico.

La presunta tercera en discordia habló: qué dijo

La presunta tercera en discordia habló: qué dijo

Mariano Peluffo sorprendió con sus declaraciones sobre la inesperada separación de Julieta y Emanuel.
Te puede interesar:

La inesperada confesión de Mariano Peluffo sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Pasó algo que.."

De acuerdo con su relato, Marx tenía previsto grabar un audiolibro y fue su amiga Ana Paula Dutil quien le propuso utilizar el estudio de Ortega para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, todo se tornó tenso cuando la modelo se apersonó en el lugar sin avisar.

Escuchamos el timbre y no sabíamos quién era, y era Julieta que apareció y preguntó qué estaban haciendo. Le dije que leyendo el libro, y le conté del libro. Le empecé a contar y me dijo: ‘Me parece trágico, todos los cuentos del libro’. Y entonces yo le digo: ‘Bueno, tu vida también, lo que vi en la televisión, lo que pasaste’, riéndome”, relató Mariana.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron tras 27 días de casados.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron tras 27 días de casados.

Tras el breve intercambio, la escritora optó por abandonar el estudio y llamar a Paula para que la pase a buscar. “Ahí le mandé un mensaje a Ana Paula, le dije: ‘Pasame a buscar, me quiero ir’, y me fui yo con Ana Paula”, recordó.

El tenso intercambio entre Julieta Prandi y Mariana Marx: "Prepotente"

En otro tramo de la entrevista, la escritora aseguró que no tenía ganas de continuar la grabación con la presencia de la conductora en el estudio. “No sé, me di cuenta de que no tenía que hacer ningún audiolibro y no lo hice y me fui. Me pareció muy linda ella, me parece una pareja maravillosa, y digo, qué locura todo esto que están diciendo”, lamentó.

En este contexto, Mariana contó que Emanuel Ortega volvió a contactarla para convencerla de que regresara a terminar su trabajo. Sin embargo, ella prefirió no hacerlo.

Luego, al ser consultada sobre si Julieta había visto alguna conversación entre ellos o presenciado una situación que pudiera haber despertado sospechas, fue contundente: “No, no, no, el chat que teníamos era en el momento, unos días antes, para programar la visita, nada más. Después de ahí no hablé más con Emanuel”.

A modo de cierre, Marx sorprendió al revelar cómo habría reaccionado la modelo durante uno de sus encuentros y aseguró que su actitud la incomodó al punto de no poder continuar con su trabajo. “Cuando le empecé a leer el libro, a ella (Julieta) la noté prepotente y no pude leer más delante de ella”, expresó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Por primera vez: Emanuel Ortega habló sobre la polemica separación de Julieta Prandi.

Emanuel Ortega rompió el silencio tras la separación de Julieta Prandi y sorprendió con una dolorosa confesión: "Estoy como puedo"

Dutil dijo que le sorprendió la separación de Ortega y Prandi.

Ana Paula Dutil habló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Yanina Latorre destapó todo sobre el escándalo entre Prandi y Ortega: que dijo

Yanina Latorre destapó el escandaloso motivo detrás de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Ella es.."

Julita Prandi y Emanuel Ortega de novios. A la derecha, Julieta Ortega. 

Se conoció una foto de la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La ex de Contardi apuntó sin piedad contra Julieta Prandi y lanzó graves acusaciones. 

La exmujer de Claudio Contardi apuntó sin filtro contra Julieta Prandi: "El calvario que nos hizo pasar esa mujer"

Pamela David habló de la separación de Julieta Prandi

Pamela David se subió a la separación de Julieta Prandi: "Le molestó la entrevista que le hice a Ana Paula Dutil"

últimas noticias

El árbitro, de 44 años, será el juez del clásico de Avellaneda.

Se confirmó el árbitro para Racing-Independiente: quién dirigirá el clásico de Avellaneda

Hace 10 minutos
Javier Milei llegará por la mañana a Washington DC.

Milei arranca otra visita a Estados Unidos: dos reuniones y un discurso en la Gala de la Herencia Hispana

Hace 23 minutos
La presunta tercera en discordia habló: qué dijo

Habló la mujer señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló cómo fue el tenso encuentro

Hace 53 minutos
El Maracaná era uno de los escenarios elegidos para albergar una de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca en alerta: una nueva apelación judicial pone en riesgo la revancha ante Vasco da Gama en el Maracaná

Hace 54 minutos
Por ahora siguen las lluvias en el AMBA.

Primavera extrema: el SMN emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas

Hace 54 minutos