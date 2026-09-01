Dolor extremo por la muerte de un querido actor: sufrió un problema en el corazón y tenía 57 años La industria despide con gran consternación a una de las figuras más respetadas del ambiente tras una partida inesperada. Agregar C5N en









El reconocido actor falleció a sus 57 años por una falla cardíaca. Redes sociales

El ámbito del espectáculo se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Francesc Garrido, una de las figuras más respetadas del cine, la televisión y el teatro español. El artista perdió la vida este lunes 31 de agosto a los 56 años, a tan solo unos días de festejar su cumpleaños número 57. Su partida generó un profundo dolor tanto entre sus colegas de la industria como en el público que siguió de cerca su extensa trayectoria.

El actor nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969 construyó una fructífera carrera artística que se extendió durante más de tres décadas. Entre sus interpretaciones más recordadas en la pantalla grande destacan producciones de gran renombre como Mar adentro, Smoking Room y Te doy mis ojos, títulos que consolidaron su prestigio internacional y lo posicionaron como una figura de enorme talento interpretativo dentro del arte dramático.

Asimismo, el intérprete catalán tuvo un destacado paso por la pantalla chica gracias a su participación en ficciones de gran éxito como Sé quién eres, El tiempo entre costuras, Isabel, Gran Reserva y La novia gitana. Su impronta en estas producciones le valió el reconocimiento constante de la crítica y el cariño del público, marcando una huella imborrable en cada uno de los proyectos en los que le tocó intervenir.

Aunque las primeras versiones sobre el hecho no precisaban las causas del deceso, con el correr de las horas medios internacionales confirmaron que el motivo de su muerte fue una falla cardíaca. La triste novedad provocó un fuerte impacto en el ambiente artístico, ya que la celebridad se mantenía plenamente activa en el plano profesional y dejó varias producciones pendientes de estreno tras su inesperada partida.

Quién era Francesc Garrido Francesc Garrido fue un reconocido intérprete que construyó su camino artístico lejos del perfil clásico de las celebridades, consolidándose como uno de los actores secundarios más respetados de la industria audiovisual. Su versatilidad y solidez en escena lo llevaron a ganarse la admiración del ambiente del espectáculo y el aprecio de la audiencia, convirtiéndose en un rostro fundamental para producciones de gran proyección.

Su vocación comenzó a moldearse desde joven mediante una exigente preparación académica. El artista realizó sus primeros estudios de actuación en el prestigioso Institut del Teatre de Barcelona para luego perfeccionar sus recursos expresivos en Inglaterra, donde asistió a la reconocida London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), adquiriendo una base técnica integral para desempeñarse en distintos formatos. El debut profesional del actor tuvo lugar sobre las tablas hacia principios de los años noventa, con una destacada participación en la obra Alfons Quart en 1990. A partir de ese momento, desarrolló una constante labor en el ámbito teatral interpretando textos de grandes autores clásicos y contemporáneos, disciplina que cultivó de forma ininterrumpida y que nutrió en paralelo a su trabajo. A lo largo de los años, el intérprete mantuvo un compromiso inquebrantable con el teatro en vivo y nunca abandonó los escenarios. Su regreso más reciente se concretó en 2025 al incorporarse al elenco del icónico Teatro Lliure para formar parte de la obra El Mestre i Margarita, bajo la dirección de Àlex Rigola, ratificando hasta el final de sus días su vigencia y pasión por las artes dramáticas.