1 de septiembre de 2026 Inicio
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Crisis en Granja Tres Arroyos: una planta paralizada y peligran 200 puestos de trabajo

Los trabajadores denuncian que hace meses cobraban el sueldo en cuotas y desde el lunes temen por el cierre definitivo, ya que la empresa avícola suspendió las actividades "hasta nuevo aviso" y pidió la convocatoria de acreedores por un pasivo de u$s350,9 millones.

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La empresa emitió un comunciado interno donde aduce "problemas eléctricos" para el funcionamiento de la fábrica. 

Trabajadores de una planta de Granja Tres Arroyos, ubicada en Capitán Sarmiento, manifestaron este martes su preocupación por la paralización de la fábrica en la provincia de Buenos Aires y el peligro de 200 puestos de trabajo. En diálogo con C5N, los empleados denuncian que hace meses cobraban el sueldo en cuotas y desde el lunes temen por el cierre definitivo, ya que la empresa avícola suspendió las actividades "hasta nuevo aviso" y pidió la convocatoria de acreedores por un pasivo de u$s350,9 millones.

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"Hace 24 años que trabajo en Granja. Dejé toda la vida adentro. La vi crecer, así como la vi crecer hoy la vemos en el suelo. Estamos acá todos desamparados porque nadie viene a dar la cara. Venimos a pedir explicaciones a la intendencia. Lo único que nos dijeron es que iban a intentar intervenir, pero nunca pasó nada. Estamos la mayoría acá... alquilan y se están quedando en la calle la gente.", explicó un trabajador a la periodista Lucila Entin en el programa La Mañana.

La principal preocupación tomo cuerpo a comienzo de semana cuando la empresa avícola suspendió “hasta nuevo aviso” la actividad de su planta industrial de Capitán Sarmiento, argumentando razones operativas y productivas. Los antecedentes tampoco son positivos, ya que a principio de agosto se había cerrado una planta en Concepción del Uruguay y despedido a 250 trabajadores. Además, ya había suspendido la actividad en Córdoba y Pilar.

En este marco, desde Capitán Sarmiento otro de los empleados de Granja Tres Arroyos denunció a C5N que "nadie te da la cara": "Tenemos compañeros que ya están mal de salud. Estamos mal porque tengo un compañero al que le agarró un ACV, otros que han tenido ataques de pánico, que les han agarrado cosas, y estamos acá luchándola, pero nadie nos ha dado una explicación, nadie viene a dar la cara", manifestó.

En tal sentido, describió cómo afecta su vida cotidiana: "Yo ya hace más de un mes que no vengo durmiendo. La cabeza te juega en contra. Mirá cómo estoy temblando, ya no doy más. Ya estamos endeudados hasta la cabeza. No podemos más. Con tarjeta, y tuve que sacar un préstamo también que, bueno, gracias a Dios lo voy llevando adelante, pero ahora con los intereses ya no lo puedo abarcar más".

Crisis total en la Granja Tres Arroyos.

Crisis total en la Granja Tres Arroyos.

"Lamentablemente, la situación que estamos pasando es fea. Vale recordar que nos dijeron hace dos años atrás que nos iban a sacar un 9% del sueldo, lo cual aceptamos. Dijeron que nos iban a pagar en cuotas. La verdad es que pagaron una cuota o dos, y no nos pagaron más", alertó Damián López, otro de los empleados afectados por la problemática.

La situación financiera de Granja Tres Arroyos es crítica: enfrenta un pasivo de u$s350,9 millones y hace meses negocia con sus acreedores una reestructuración de la deuda. Incluso, en diciembre de 2024, había ingresado a un proceso preventivo de crisis, con recortes internos por medio de un programa de retiros voluntarios y afrontando sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.

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