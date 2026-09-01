Crisis en Granja Tres Arroyos: una planta paralizada y peligran 200 puestos de trabajo Los trabajadores denuncian que hace meses cobraban el sueldo en cuotas y desde el lunes temen por el cierre definitivo, ya que la empresa avícola suspendió las actividades "hasta nuevo aviso" y pidió la convocatoria de acreedores por un pasivo de u$s350,9 millones. Por Agregar C5N en









La empresa emitió un comunciado interno donde aduce "problemas eléctricos" para el funcionamiento de la fábrica.

Trabajadores de una planta de Granja Tres Arroyos, ubicada en Capitán Sarmiento, manifestaron este martes su preocupación por la paralización de la fábrica en la provincia de Buenos Aires y el peligro de 200 puestos de trabajo. En diálogo con C5N, los empleados denuncian que hace meses cobraban el sueldo en cuotas y desde el lunes temen por el cierre definitivo, ya que la empresa avícola suspendió las actividades "hasta nuevo aviso" y pidió la convocatoria de acreedores por un pasivo de u$s350,9 millones.

"Hace 24 años que trabajo en Granja. Dejé toda la vida adentro. La vi crecer, así como la vi crecer hoy la vemos en el suelo. Estamos acá todos desamparados porque nadie viene a dar la cara. Venimos a pedir explicaciones a la intendencia. Lo único que nos dijeron es que iban a intentar intervenir, pero nunca pasó nada. Estamos la mayoría acá... alquilan y se están quedando en la calle la gente.", explicó un trabajador a la periodista Lucila Entin en el programa La Mañana.

Crisis total en Granja Tres Arroyos: tres fábricas cerradas y 200 trabajadores sin sueldo



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/8UIqtRginp — C5N (@C5N) September 1, 2026 La principal preocupación tomo cuerpo a comienzo de semana cuando la empresa avícola suspendió “hasta nuevo aviso” la actividad de su planta industrial de Capitán Sarmiento, argumentando razones operativas y productivas. Los antecedentes tampoco son positivos, ya que a principio de agosto se había cerrado una planta en Concepción del Uruguay y despedido a 250 trabajadores. Además, ya había suspendido la actividad en Córdoba y Pilar.

En este marco, desde Capitán Sarmiento otro de los empleados de Granja Tres Arroyos denunció a C5N que "nadie te da la cara": "Tenemos compañeros que ya están mal de salud. Estamos mal porque tengo un compañero al que le agarró un ACV, otros que han tenido ataques de pánico, que les han agarrado cosas, y estamos acá luchándola, pero nadie nos ha dado una explicación, nadie viene a dar la cara", manifestó.

En tal sentido, describió cómo afecta su vida cotidiana: "Yo ya hace más de un mes que no vengo durmiendo. La cabeza te juega en contra. Mirá cómo estoy temblando, ya no doy más. Ya estamos endeudados hasta la cabeza. No podemos más. Con tarjeta, y tuve que sacar un préstamo también que, bueno, gracias a Dios lo voy llevando adelante, pero ahora con los intereses ya no lo puedo abarcar más".