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La fulminante decisión que tomó Tini Stoessel contra su padre: "Quería escracharlo"

La cantante marcó la cancha en medio del escándalo familiar que vive con sus padres, mientras se prepara para la boda con Rodrigo De Paul.

La artista

La artista, en medio del gran revuelo familiar.

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El escándalo financiero entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, dio un giro decisivo tras revelarse que fue la propia cantante quien filtró la auditoría contable a la prensa. La periodista Marina Calabró confirmó en su programa que la artista buscó exponer los manejos irregulares de su progenitor ante la incertidumbre económica por su próxima gira.

Enfocado en su club, intenta no sumarse al conflicto que tiene su pareja con su familia.
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Según detalló la periodista, la cantante inició este control financiero ante la sospecha de "manejos ilícitos en el pasado y dudas sobre liquidaciones futuras". La preocupación central de la intérprete de música pop radica en que debe afrontar 21 presentaciones a partir del 2 de septiembre sin la certeza contractual de percibir sus ganancias.

"Es Tini la que decide escrachar públicamente a su padre, porque podría haber hecho lo mismo sin filtrarlo a la prensa", sentenció, en El Observador, Calabró de forma categórica. La comunicadora enfatizó que la difusión de los documentos privados no fue un accidente mediático, sino una medida deliberada impulsada directamente por la estrella.

Marina Calabró dio detalles del caso.

Marina Calabró dio detalles del caso.

A pesar de calificar la acción como un "escarnio público" que posicionó al exmánager en una situación crítica, Calabró justificó el reclamo patrimonial tras más de una década de trabajo ininterrumpido. "Estoy del lado de ella, porque es su carrera, su laburo y su guita", remarcó al analizar el trasfondo patrimonial de la disputa.

Finalmente, la periodista cuestionó la reacción de Alejandro Stoessel, quien agredió con piedras a los cronistas en las afueras de su domicilio para evitar la cobertura. Calabró concluyó que el conflicto "se soluciona sentándote a negociar francamente y de forma transparente con tu propia hija" en lugar de apelar a la violencia.

Tini Stoessel rompió el silencio en medio del escándalo familiar

En paralelo a la filtración contable y mientras ensaya para su gira Futttura, Tini Stoessel rompió el silencio mediante una videollamada con la revista Cosmopolitan. Sin nombrar de forma explícita a sus padres, la referente de la música urbana ofreció reflexiones sobre el convulsionado momento personal y profesional que atraviesa.

"La vida se trata de eso, abriendo y cerrando heridas. Todos estamos pasando esos procesos", manifestó la artista al ser consultada sobre las transformaciones recientes. Su declaración llegó en medio de las repercusiones por la auditoría y el impacto público de la disputa por la administración de sus ingresos.

La cantante vinculó su firme postura actual al madurativo proceso que atraviesa en su carrera y en su vida personal. "Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio", afirmó para dar cuenta de su determinación.

Polé

Asimismo, la intérprete remarcó que el punto de quiebre en su autonomía artística y personal ocurrió tras el lanzamiento de su disco Un mechón de pelo. "Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta", explicó sobre la obra que precedió este quiebre familiar.

Entre el anuncio de su boda con Rodrigo de Paul y los preparativos de sus shows, Tini Stoessel redefinió los límites de su patrimonio y su carrera. La decisión de auditar a su padre marca el cierre de una etapa de gestión familiar para dar paso a un control absoluto de su activo musical.

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