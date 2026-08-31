Fuerte descargo de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar: "Tengo casi 30 años y..." La cantante se expresó por primera vez desde que estalló el conflicto y dejó en claro que atraviesa un proceso de crecimiento personal y profesional. Agregar C5N en









La artista habló de madurez, seguridad y claridad personal mientras ensaya para retomar su gira. Redes sociales

En medio del escándalo que la enfrenta con sus padres por el manejo de su patrimonio, Tini Stoessel concedió una entrevista a Cosmopolitan en la que, sin referirse directamente al conflicto, dejó en claro cómo atraviesa este momento de su vida. La cantante habló de madurez, seguridad y claridad personal mientras ensaya para retomar su gira.

"Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras", dijo Stoessel en el video que circuló en redes. La frase tuvo un efecto particular debido al contexto en el que se encuentra, en donde mantiene un conflicto particular con su padre y exmánager Alejandro Stoessel.

La polémica estalló cuando se conoció que la artista no tiene acceso real a la fortuna de 70 millones de dólares que generó en más de 15 años de carrera. Según trascendió, la situación quedó al descubierto cuando le rebotó una tarjeta de crédito al intentar comprar una cartera y las notificaciones bancarias llegaban al teléfono de sus padres.

En la entrevista, Tini también habló de su proceso creativo y de cómo su último álbum Un mechón de pelo marcó un punto de inflexión en su carrera. "Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta", confesó, en referencia a un disco en el que le dedicó una canción a su padre, de quien hoy está distanciada.

Redes sociales El gesto de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con Tini Stoessel En medio de la auditoría que destapó el conflicto financiero entre Tini y su entorno familiar, el círculo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo apareció en escena con un gesto concreto. Fue la esposa del capitán de la Selección Argentina quien tomó la iniciativa y le presentó a la cantante al equipo jurídico-financiero externo que maneja la estructura comercial, los derechos de imagen y los contratos de sponsoreo de la familia Messi en todo el mundo.

La intervención fue el inicio de una reestructuración profunda orientada a desplazar las sociedades familiares de su padre y su hermano Francisco. El nuevo equipo profesional ya trabaja en tres frentes: el rediseño de contratos de cesión de marcas y derechos de imagen, la reorganización del flujo de dinero de giras y álbumes para que ingresen directamente a una nueva estructura bajo gestión externa, y el blindaje de activos para garantizar que Tini tenga firma autorizada y manejo directo de sus ingresos. La artista se aproxima a la pareja del astro y la modelo en medio de su drama familiar. La conexión entre ambas figuras pasó también por Rodrigo De Paul, pareja de Tini y amigo cercano del entorno Messi. Mariana Muzlera, madre de la cantante, también rompió el silencio para respaldar públicamente la decisión de su hija de tomar las riendas de sus finanzas y desvincularse del esquema administrativo que hasta ahora manejó su padre.