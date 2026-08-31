No hay consuelo: murió un famoso actor de 44 años que tenía un problema de salud El intérprete perdió la vida dejando una trayectoria ligada a los K-dramas y a personajes que el público surcoreano extrañará. Agregar C5N en









El actor padecía una enfermedad cardíaca diagnosticada años atrás,

El actor surcoreano Lee Yong-ju murió el 29 de agosto en su residencia en Seongnam, Corea del Sur, a los 44 años. La noticia fue dada a conocer el domingo 30 de agosto a través de una publicación en redes sociales del propio actor, realizada por un amigo cercano, quien describió el fallecimiento como "repentino". La familia no emitió declaraciones públicas sobre las circunstancias de su muerte.

Medios surcoreanos señalaron que la causa habría sido un paro cardíaco fulminante, aunque hasta el momento no existe una versión oficial que lo confirme. Lo que sí es un dato conocido es que el actor padecía una enfermedad cardíaca diagnosticada años atrás, condición que incluso habría tenido consecuencias en su vida personal más allá de lo profesional.

La noticia generó una gran cantidad de mensajes entre los seguidores del actor y entre sus colegas de la industria. El velatorio se realizó en el Hospital Bundang Jesaeng y el cortejo fúnebre se llevó a cabo en el Complejo Cultural Funerario de la ciudad de Seongnam.

Redes sociales Quién era Lee Yong-ju Lee Yong-ju nació el 21 de agosto de 1982 en Corea del Sur y dio sus primeros pasos en el mundo artístico como modelo antes de abrirse paso en el cine y la televisión. Su debut en pantalla se produjo en 2006 con el K-Drama Princess Hours, aunque ya había tenido pequeñas apariciones desde el año 2000. A lo largo de su carrera participó en producciones como Hello Francesca, Rude Miss Young-ae, Let's Eat, Golden Tower y Bad Detective en televisión, y en películas como Ahn Jung-geun the Hero, B-type Boyfriend y Accumulated Romance with Dust en cine.

Redes sociales Uno de los trabajos más recordados de su trayectoria fue su participación en la sitcom militar Blue Tower, donde interpretó a un recluta torpe y entrañable que le permitió ganar mayor reconocimiento entre el público surcoreano. Su carrera estuvo marcada principalmente por personajes secundarios y papeles de comedia que lo convirtieron en una presencia querida por los fanáticos del género.