Se supo qué pasó entre la China Suárez y Franco Deambrosi previo al escándalo con Mauro Icardi Una nueva versión expuso llamativos e históricos idas y vueltas virtuales que alimentan el revuelo en la farándula. Agregar C5N en









Salió a la luz lo que sucedió entre la actriz y el piloto.

El presente amoroso de la China Suárez y Mauro Icardi sumó una nueva aparición de una persona señalada como tercera en discordia. Al nombre de Ekaterina Ojeda se le acopló recientemente el de Franco Deambrosi, un piloto automovilístico de 26 años con quien la actriz habría mantenido una cita en el pasado, sumando todavía más condimento a las especulaciones de la farándula.

En medio del revuelo mediático, la especialista en redes Juariu logró desenterrar viejas interacciones que exponen el vínculo previo entre la actriz y el deportista. A través de un archivo, la panelista demostró que ambos intercambiaban gestos en plataformas digitales desde hace tiempo, puntualmente en 2024, época en la que el piloto solía dejar su like en las publicaciones.

A las interacciones en el perfil de la artista se le sumó una llamativa coincidencia musical que alimentó las sospechas de un ida y vuelta encubierto. La China Suárez subió a sus redes una canción de la mítica banda mexicana Maná e, increíblemente, Deambrosi replicó la misma temática apenas unas horas más tarde en su propia cuenta, lo que fue interpretado por los seguidores de la farándula como un guiño directo hacia ella.

Para coronar el seguimiento del caso, la influencer compartió una fotografía del automovilista alentando a la Selección Argentina frente a Cabo Verde, sumándole una contundente frase: “Bienvenido Franco al Wanda Gate”. Hasta el momento, el corredor prefirió mantener una postura ambigua, ya que optó por no salir a desmentir de manera categórica los trascendidos sobre su supuesto romance, agigantando el misterio en los programas de espectáculos.

Quién es Franco Deambrosi, el "tercero en discordia" en el conflicto entre la China Suárez y Mauro Icardi Franco Deambrosi es un piloto argentino de automovilismo que tiene 26 años y nació en Ituzaingó, Buenos Aires. El joven deportista proviene de una familia con una gran historia y tradición dentro de los fierros en Argentina. Es nieto de Juan Manuel Deambrosi, un recordado exdirigente y corredor del Turismo Carretera, y sobrino de Gianni Deambrosi, lo que influyó fuertemente en su pasión por los autos desde muy chico.