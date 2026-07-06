6 de julio de 2026 Inicio
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Terremoto en Venezuela: tras 12 días, rescataron a una mujer y tres niños de abajo de los escombros

Rescatistas encontraron personas vivas, entre ellas un bebé, entre placas de concreto casi dos semanas después de los terremotos que sacudieron el país caribeño. Están estables y siendo asistidos en un centro médico.

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Los edificios quedaron reducidos a escombros en La Guaira

Los edificios quedaron reducidos a escombros en La Guaira, en Venezuela, tras los dos terremotos.

Luego de 12 días de búsqueda, un equipo de rescatistas encontró a una mujer y tres menores vivos entre placas de concreto en La Guaira tras los dos terremotos que sacudieron los edificios de Venezuela. Las personas rescatadas, entre ellas un bebé, terminaron en un centro médico con un cuadro de salud estable.

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Quienes los rescataron los escucharon debajo de los escombros de un edificio de al menos 12 pisos que se derrumbó por completo. El rescate se hizo la noche del último domingo entre los restos de la torre OPP 26, en el sector Caribe, ubicado en la parroquia de Caraballeda.

El gobierno de Venezuela actualizó este domingo el balance oficial y confirmó que la cantidad de fallecidos ascendió a 3.342, mientras que los heridos ya suman 16.740. Además, 17.345 personas permanecen sin vivienda y cientos de edificios presentan daños de distinta magnitud.

Según la página web de la iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela, 30.230 personas continúan desaparecidas y 13.837 fueron localizadas.

El conmovedor comunicado de la madre de Lucas Gámez el día en que su hijo cumple 9 años

La madre de Lucas Gámez compartió este lunes un conmovedor mensaje por el noveno cumpleaños de su hijo, quien permanece desaparecido entre los escombros del edificio que se derrumbó en La Guaira. A doce días de la tragedia, la mujer pidió un milagro mientras continúan las tareas de búsqueda con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

"Lucas cumple 9 años. Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad", escribió. En la publicación también elevó una plegaria: "Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo... te pedimos un milagro", y agregó: "Señor, devuélveme a mi hijo. Prometo seguir amándolo, cuidándolo y abrazándolo con una fuerza aún más grande".

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El mensaje concluye con un emotivo deseo por el cumpleaños del niño: "Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida. Porque mientras exista fe... siempre existirá esperanza". Mientras tanto, rescatistas y brigadistas mantienen el operativo entre los escombros del edificio en busca de las personas que aún permanecen desaparecidas.

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