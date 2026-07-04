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4 de julio de 2026 Inicio

Así quedan los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Tras unos 16avos apasionantes que dejaron sorpresivas eliminaciones y la confirmación de candidatos al título, la Copa del Mundo entró en una etapa decisiva. Los octavos de final pondrán a prueba a las 16 selecciones que siguen en carrera.

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Mbappé volvió a convertir y alcanzó a Messi en la tabla de goleadores.

Mbappé volvió a convertir y alcanzó a Messi en la tabla de goleadores.

El Mundial 2026 comenzó la etapa de definiciones cruciales con el inicio este sábado de los enfrentamientos por los octavos de final. La instancia se disputará entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, con ocho partidos que definirán a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA con el objetivo de llegar a la gran final, programada para el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, desde las 16 (hora de Argentina).

El cruce entre los jugadores podría generar una sanción de FIFA.
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En el primer turno de este sábado, Marruecos dio otro paso histórico en el Mundial 2026 al imponerse por 3-0 sobre Canadá en el Estadio Houston y convertirse en el primer seleccionado clasificado a los cuartos de final. Después de un primer tiempo muy disputado, el conjunto africano mostró toda su contundencia en el complemento y liquidó la serie con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto sobre el cierre de Soufiane Rahimi.

El equipo dirigido por Walid Regragui alcanzó un registro inédito: los Leones del Atlas se transformaron en la primera selección africana en meterse en los cuartos de final de dos Copas del Mundo consecutivas, luego de la histórica campaña realizada en Qatar 2022. Mientras tanto, Canadá se despidió del torneo como el primer país anfitrión eliminado en esta edición mundialista.

Brahim Díaz lidera a Marruecos a la clasificación a cuartos de final por segundo Mundial consecutivo.

Brahim Díaz lidera a Marruecos a la clasificación a cuartos de final por segundo Mundial consecutivo.

Por su parte, Paraguay estuvo muy cerca de dar el golpe, pero cayó 1-0 ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 y quedó eliminado. El equipo de Gustavo Alfaro mostró carácter, orden y personalidad para incomodar a uno de los grandes candidatos, aunque no logró sostener el empate hasta el final.

La diferencia llegó en el segundo tiempo, cuando Kylian Mbappé, quien es uno de los goleadores del torneo junto con Lionel Messi, convirtió de penal el único gol de la tarde y le dio la clasificación a los franceses. Más allá de la derrota, la Albirroja dejó una imagen competitiva, luchó hasta el último minuto y se despidió del torneo con la frente en alto.

Kylian Mbapp&eacute;, otra vez la figura del partido.

Kylian Mbappé, otra vez la figura del partido.

El cuadro de cuartos de final del Mundial 2026 toma forma

Tras las primeras clasificaciones de Marruecos y Francia, quienes se aseguraron su lugar entre los mejores 8 países del mundo, así queda el cuadro:

  • Marruecos vs. Francia: el primer choque confirmado de los cuartos de final. Los africanos no tuvieron piedad con uno de los dueños de casa, Canadá, y golearon por 3-0 en Houston. En tanto, los franceses pudieron doblegar la férrea defensa guaraní y superaron a Paraguay en Filadelfia. El partido será el próximo jueves 9 de julio, a las 17 en Boston.

El camino de la Selección argentina en el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni, actual campeona del mundo, buscará su pase a cuartos de final este martes 7 de julio cuando se enfrente a Egipto, en Atlanta. En caso de avanzar, la Albiceleste jugará el sábado 11 de julio en Kansas City contra el ganador de la llave entre Suiza y Colombia.

La Selección argentina defiende el titulo obtenido en Qatar 2022.

La Selección argentina defiende el titulo obtenido en Qatar 2022.

Cómo continúan los cruces de octavos de final del Mundial 2026

    • Domingo 5 de julio

    17.00: Brasil vs. Noruega (Nueva York/Nueva Jersey)

    21.00: México vs. Inglaterra (Ciudad de México)

    • Lunes 6 de julio

    16.00: Portugal vs. España (Dallas)

    21.00: Estados Unidos vs. Bélgica (Seattle)

    • Martes 7 de julio

    13.00: Argentina vs. Egipto (Atlanta)

    17.00: Suiza vs. Colombia (Vancouver)

    Las selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo

    • Haití
    • Túnez
    • Turquí
    • Jordania
    • Panamá
    • Qatar
    • República Checa
    • Curazao
    • Irak
    • Uruguay
    • Arabia Saudita
    • Nueva Zelanda
    • Irán
    • Corea del Sur
    • Uzbekistán
    • Escocia
    • Sudáfrica
    • Japón
    • Alemania
    • Países Bajos
    • Costa de Marfil
    • Suecia
    • Ecuador
    • República Democrática del Congo
    • Senegal
    • Bosnia y Herzegovina
    • Austria
    • Croacia
    • Argelia
    • Australia
    • Cabo Verde
    • Ghana
    • Canadá
    • Paraguay

    Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

    Los cuartos de final del Mundial 2026 se disputarán entre el entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con un total de 4 partidos que definirán a las selecciones clasificadas a las semifinales. Los encuentros se desarrollarán en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo con el cronograma establecido por la FIFA.

    • Francia vs. Marruecos — Jueves 9 de julio, 17.00 (Boston Stadium).
    • Portugal o España vs. Estados Unidos o Bélgica — Viernes 10 de julio, 16.00 (Los Angeles Stadium).
    • Brasil o Noruega vs. México o Inglaterra — Sábado 11 de julio, 18.00 (Miami Stadium).
    • Argentina o Egipto vs. Suiza o Colombia — Sábado 11 de julio, 22.00 (Kansas City Stadium).
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