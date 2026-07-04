Así quedan los cruces de cuartos de final del Mundial 2026 Tras unos 16avos apasionantes que dejaron sorpresivas eliminaciones y la confirmación de candidatos al título, la Copa del Mundo entró en una etapa decisiva. Los octavos de final pondrán a prueba a las 16 selecciones que siguen en carrera. Por Agregar C5N en









Mbappé volvió a convertir y alcanzó a Messi en la tabla de goleadores.

El Mundial 2026 comenzó la etapa de definiciones cruciales con el inicio este sábado de los enfrentamientos por los octavos de final. La instancia se disputará entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, con ocho partidos que definirán a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA con el objetivo de llegar a la gran final, programada para el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, desde las 16 (hora de Argentina).

En el primer turno de este sábado, Marruecos dio otro paso histórico en el Mundial 2026 al imponerse por 3-0 sobre Canadá en el Estadio Houston y convertirse en el primer seleccionado clasificado a los cuartos de final. Después de un primer tiempo muy disputado, el conjunto africano mostró toda su contundencia en el complemento y liquidó la serie con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto sobre el cierre de Soufiane Rahimi.

El equipo dirigido por Walid Regragui alcanzó un registro inédito: los Leones del Atlas se transformaron en la primera selección africana en meterse en los cuartos de final de dos Copas del Mundo consecutivas, luego de la histórica campaña realizada en Qatar 2022. Mientras tanto, Canadá se despidió del torneo como el primer país anfitrión eliminado en esta edición mundialista.

Brahim Díaz lidera a Marruecos a la clasificación a cuartos de final por segundo Mundial consecutivo. Por su parte, Paraguay estuvo muy cerca de dar el golpe, pero cayó 1-0 ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 y quedó eliminado. El equipo de Gustavo Alfaro mostró carácter, orden y personalidad para incomodar a uno de los grandes candidatos, aunque no logró sostener el empate hasta el final.

La diferencia llegó en el segundo tiempo, cuando Kylian Mbappé, quien es uno de los goleadores del torneo junto con Lionel Messi, convirtió de penal el único gol de la tarde y le dio la clasificación a los franceses. Más allá de la derrota, la Albirroja dejó una imagen competitiva, luchó hasta el último minuto y se despidió del torneo con la frente en alto.