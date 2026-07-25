Así es el truco para multiplicar tus plantas en invierno Una técnica sencilla permite aprovechar mejor los meses fríos y sumar nuevas plantas al jardín sin grandes complicaciones. Por Agregar C5N en









Con este truco vas a hacer crecer la cantidad de plantas en tu jardín. Freepik

El invierno ofrece condiciones ideales para reproducir plantas de forma sencilla y económica.

Las ramas de la poda pueden aprovecharse para crear nuevos ejemplares mediante esquejes.

La técnica requiere seguir algunos pasos para favorecer el desarrollo de raíces.

El método puede aplicarse en distintas especies con cuidados básicos posteriores. Durante los meses más fríos del año, muchas personas creen que el jardín entra en una etapa de pausa y que no es el momento indicado para trabajar con las plantas. Sin embargo, el invierno ofrece condiciones favorables para realizar una técnica sencilla que permite reproducir distintas especies sin grandes gastos ni herramientas especiales.

Una de las formas más prácticas de conseguir nuevas plantas es aprovechar las ramas que quedan luego de las podas y utilizarlas como esquejes. La humedad del suelo, las lluvias frecuentes y las temperaturas más bajas generan un ambiente ideal para que esos pequeños fragmentos puedan desarrollar raíces con mayor facilidad.

Aprovechar las podas es fundamental para reproducir tus plantas. Freepik El procedimiento consiste en elegir ramas sanas, cortarlas en segmentos pequeños e introducirlas directamente en la tierra. Los esquejes pueden tener alrededor de cinco centímetros, aunque algunos centímetros adicionales no modifican el resultado. Para colocarlos correctamente, se recomienda abrir un pequeño espacio en el suelo y ubicar una rama por cada hueco.

Cómo hacer para potenciar las plantas de tu jardín en invierno Al momento de plantar un esqueje más largo, lo ideal es enterrar aproximadamente la mitad de la rama para favorecer el desarrollo de nuevas raíces. Los nudos que quedan bajo tierra cumplen un papel importante, ya que desde allí pueden activarse los puntos de crecimiento de la futura planta.

Una de las ventajas de esta técnica es que no requiere preparar mezclas especiales ni incorporar productos adicionales para obtener resultados. Además, elegir bien el lugar donde se colocarán los esquejes permite aprovechar espacios vacíos del jardín y sumar nuevas plantas en sectores donde se busca mayor vegetación.