Cómo salió Lit Killah en su pelea contra Kidd Keo en La Velada del Año 6

El artista argentino y el cantante español protagonizaron una de las peleas más llamativos de la jornada.

El artista argentino, Lit Killah ganó por decisión unánime tras tres rounds en su pelea contra el cantante español Kidd Keo.

Conmoción por la separación de una querida pareja del ambiente musical: "Él quería otra cosa para su vida

La esperada pelea fue en la sexta edición de La Velada del Año , el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, volvió a reunir a algunas de las figuras más importantes del mundo del streaming y la música urbana.

Lit Killah apareció acompañado de Tiago PZK interpretando su canción “Casa de chapa” , bajo la mirada del público que lo recibió con gritos y aplausos.

El artista argentino ingreso tranquilo hacia el ring, reunido de sus amigos. Al final del camino y antes de subir al cuadrilátero, Lit comenzó a bailar y saltar al ritmo de la música que sonaba de fondo como un gesto de sentirse confiado.

La participación de Lit Killah representó un nuevo reto en su carrera , ya que durante varios meses el artista se preparo física y mentalmente para ser parte y disputar un combate de boxeo amateur frente a Kidd Keo, el interprete español.

"Lit Killah" Porque entró con Tiago PZK al pelear contra Kidd Keo en La Velada. pic.twitter.com/zePQtB9KUl

El rapero, durante las semanas previas se preparó y lo mostró en sus redes sociales. Los ejercicios que practicaba eran: mostró sesiones de boxeo, ejercicios de resistencia y acondicionamiento físico para llegar preparo a la pelea organizada por Ibai Llanos.

Quién es Lit Killah

Lit Killah, cuyo nombre artístico de Mauro Román Monzón, dio sus primeros pasos en las competencias de freestyle, donde se destacó por su capacidad para improvisar, y con el tiempo logró consolidar una exitosa carrera como cantante y compositor.

Tras hacerse conocido en el circuito de las batallas de rap, dio el salto a la industria musical con una serie de lanzamientos que rápidamente se convirtieron en éxitos y acumularon millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Captura de pantalla: internet

A lo largo de su trayectoria lanzó temas como Apaga el Celular, Flexin, Mala Mía, La Trampa es Ley y Los del Espacio, la colaboración que reunió a varias de las principales figuras de la escena urbana argentina.

En paralelo a su carrera musical, también se involucró en el mundo del streaming y del entretenimiento digital, un vínculo que lo llevó a ser uno de los invitados de La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.