Guerra entre dos conductores de la televisión: "A mí me encaró, pero no le tengo miedo" La mediática criticó la opinión de su colega respecto a un jugador de la Selección argentina y aprovechó para recordar el cruce que tuvieron tiempo atrás: “Es un machista”. Agregar C5N en









¿Todo mal entre los conductores? Redes sociales

La conductora Yanina Latorre se enfureció al aire por la opinión que había tenido Toti Pasman al referirse a Leandro Paredes porque consideró que le faltaba el respeto a todo el equipo. Entonces le respondió y lo trató de machista. “A mí me encaró, pero no le tengo miedo”, indicó.

“En un móvil con Adrián Pallares, en Desayuno Americano, antes de que arranque el partido, hablando de la selección, dijo: ‘Está jugando bien Paredes, imaginate lo que es la Selección’. Hablando así de Paredes que, según él, debe ser un burro”, explicó Yanina en El Observador.

Y agregó: as resentido. Una cosa es decir que tuvo una mala tarde, una mala noche, no jugó bien, pero él lo dijo como ‘imaginate la Selección, que la figura de la cancha es Paredes’. Todo como diciendo que todo es una verga…”.

Y concluyó: “Es un boludo y no es simpático. Después se queja de que no le dan notas. A mí me encaró en la puerta de… . Se me puso acá (mostró ante cámara la posición del periodista, como diciendo cara a cara) y le dije ´mirá que no te tengo miedo´. Todo porque él trabaja en La Red y yo en América, si yo no le chupo las medias ni a Pamela, menos a Toti Pasman”.

Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y confesó por qué ningún plantel lo quiere La contienda mediática entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio en la escena pública argentina. Luego de que se oficializara la desvinculación del delantero de las filas del Galatasaray, la panelista aprovechó los micrófonos de su ciclo radial para lanzar una durísima catarata de críticas contra el futbolista. En su descargo, la conductora cuestionó severamente las actitudes del atacante tanto en el universo digital como en el ambiente profesional, saliendo además a respaldar con firmeza a su esposo, Diego Latorre.