Habló Griselda Siciliani en medio del escándalo con Luciano Castro

Griselda Siciliani evitó hablar de su separación con Luciano Castro.

Desde la última semana, con la acumulación de testimonios de mujeres, crecen los rumores de ruptura de Griselda Siciliani y Luciano Castro, pero la actriz mantiene su postura de evitar precisar el estado de la relación. "No es un tema que yo haya expuesto", apuntó y agregó: "No me gustaría aclarar nada, nunca me gustó hacerlo".

"No quiero colaborar con la expansión de ese tema, así que si me disculpan… No quiero hablar", sostuvo la artista este lunes ante la prensa y reafirmó: "No voy a hablar de nada y no voy a colaborar con este tema. No me gustaría aclarar nada, nunca me gustó hacerlo".

Siciliani fue tajante, sin perder la calma: "Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran, lo saben mejor que nadie. Pero, en general, no me gusta ni me molesta cuando salen a hablar porque mantengo mi posición: no hablo de mi intimidad, la de nadie ni opino".

HABLA GRISELDA SICILIANI EN MEDIO DEL ESCÁNDALO: "NO ES UN TEMA QUE YO HAYA EXPUESTO", Y DIJO: "NUNCA ME GUSTÓ ACLARAR NADA"

Sobre la entrevista en el ciclo de Casán, donde confirmó la infidelidad de Castro, la protagonista de Envidiosa aclaró: "No hablo de intimidades ni cosas personales, pero sí ideológicamente sobre lo que creo acerca de algunas cosas; lo hago y lo voy mechando. Eso me divierte, dije de todo con Moria, soy muy feliz con ella y estamos teniendo una relación muy hermosa".