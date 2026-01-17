Griselda Siciliani evitó hablar sobre Luciano Castro y encendió el rumor más fuerte La actriz decidió evitar a la prensa en medio de todo el escándalo sobre los audios filtrados de su novio con otra mujer y se inició el rumor nuevamente acerca de una separación. + Seguir en







Siciliani comenzó a evitar a la prensa. Redes sociales

Luego de los audios viralizados en los que se confirma que Luciano Castro le fue infiel a Griselda Siciliani, la actriz evitó a la prensa y no quiso hablar sobre el tema. Lo cual hizo iniciar rumores sobre posibles peleas fuertes o hasta incluso la separación.

A esto lo notó el periodista de América, quien se intentó acerca a Siciiani para una entrevista, pero ella se negó. “Gracias, hasta luego, dejame cerrar el auto. Te agradezco mucho, que tengan buen año. Gracias, adiós”, indicó.

Desde el programa se sorprendieron porque siempre se presta a las entrevistas. Paula Varela opinó: “Qué lástima verla así, me da mucha pena. Está sobrepasada”. A lo que ella sumó: “Al principio era gracioso el ‘hola guapa’, pero hoy tiene otra significancia. Ya no son solo memes de Luciano, eso la arrastró a ella”