Nico Vázquez dio detalles de cómo será Popstars y cuándo comenzarán las grabaciones

El actor fue elegido para conducir el ciclo de Telefe que busca a nuevas estrellas del mundo de la música pop y que contará con Ángela Torres y Nicky Nicole como jurados.

Nicolás Vázquez confirmó que las grabaciones comenzarán el 8 de julio y que Bandana no estará en el programa.

Nicolás Vázquez está llenando el teatro, pero también está pensando en lo que será su regreso en la conducción en la pantalla chica. Es que, será el conductor de Popstars y dio detalles de cómo será el nuevo ciclo de Telefe.

El actor no esquivó a las dudas que surgieron de cómo será el formato y despejó rumores que circulaban desde hace semanas con la presencia de la banda que surgió en los años 2001, Bandana.

“ Las Bandana no van a estar y nunca iban a estar. Ellas son la bandera de este programa porque demuestran que siguen vigentes, pero nunca las habían llamado”, despejó cualquier tipo de especulaciones, en diálogo con Infama (América TV).

El reality le dio vida a la banda que tenía como integrantes a Lourdes Fernández, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi, Lissa Vera e Ivonne Guzmán . Además, contó con la presencia de los jurados con Afo Verde, Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Fernando López Rossi y Marcelo Iripino.

NICO VÁZQUEZ Y POPSTAR: "LAS BANDANA NO VAN A ESTAR" La picada del chimento. #Infama @_MarcelaTauro @JotaxTV pic.twitter.com/tsXATxyajy

El regreso de Popstars despierta curiosidad, pero ya se sabe que estarán Ángela Torres y Nicky Nicole como jurados y la conducción será del actor quien aceptó totalmente entusiasmado y confirmó cuándo comenzarán las grabaciones: “Estoy muy feliz, las grabaciones si Dios quiere arrancan el 8 de julio. No falta nada”.

Se suma una reconocida figura a Telefe: en qué programa estará y cuál será su rol

La nueva programación de Telefe se estrenará luego del final de Gran Hermano y tendrá, no solo nuevos programas, sino también nuevas caras. Nicolás Vázquez estará en Popstars como conductor, pero se le sumará una reconocida figura también al programa para refrescar la pantalla. ¿Quién es?

Se trata de Sofi Gonet, más conocida como La Reini, se sumará con el fin de potenciar el universo digital del canal y llevar toda la experiencia a la multiplataforma. Lo anunció ella misma a través de un video en el que muestra la producción de fotos. En la misma se lookeó como si fuesen los 2000 para hacer referencia a la primera edición en donde Bandana y Mambrú se lucieron.

"Su participación permitirá que el contenido de redes tenga una mirada genuina y en tiempo real sobre todo lo que pasa en cada etapa del show", indicaron desde la web del canal.

Y ella escribió: "Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y ¡la vamos a vivir juntos desde las redes!".