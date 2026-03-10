Gran Hermano 2026: quién fue el segundo eliminado de la edición Generación Dorada El público eligió entre los nominados de la "placa planta" y expulsó al jugador con casi el 60% de los votos. + Seguir en







Ya hay un segundo eliminado en GH Generación Dorada. Redes sociales

La gala de eliminación de Gran Hermano dejó a un participante fuera de la casa, tras quedar en la llamada "placa planta" y recoger el mayor porcentaje de desaprobación del público de la edición Generación Dorada.

Tomás "Tomy" Riguera, influencer de TikTok se convirtió en el segundo eliminado del reality de Telefe, con el 59,2% de los votos negativos del público. El jugador de las inferiores de Defensores de Belgrano se midió con Catalina “Titi” Tcherkaski, la creadora de contenido argentina de 23 años, que sacó el 40,8% de la negativa de la gente.

Le siguieron Martín Rodríguez, con el 10;20%, que contó la historia del fallecimiento de su hija, y recibió una ovación y el apoyo de la casa y Eduardo, exparticipante de GH en 2003, con 6,70% de los votos negativos.

Entre los primeros salvados estuvieron la venezolana Cinzia Francischiello, con el 2,9% de los votos y una frase reveladora para los demás jugadores: "No me subestimen más, nojoda", dijo mirando a cámara. Le siguió Zunino con el 4,9% y Nazareno con el 4,70%.