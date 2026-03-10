IR A
IR A

Gran Hermano 2026: quién fue el segundo eliminado de la edición Generación Dorada

El público eligió entre los nominados de la "placa planta" y expulsó al jugador con casi el 60% de los votos.

Ya hay un segundo eliminado en GH Generación Dorada.

Ya hay un segundo eliminado en GH Generación Dorada.

Redes sociales

La gala de eliminación de Gran Hermano dejó a un participante fuera de la casa, tras quedar en la llamada "placa planta" y recoger el mayor porcentaje de desaprobación del público de la edición Generación Dorada.

El evento del influencer español ya tiene armada la grilla de influencer digitales de Argentina.
Te puede interesar:

La Velada del Año 6: quiénes son los cuatro argentinos que pelearán en el evento de Ibai Llanos

Tomás "Tomy" Riguera, influencer de TikTok se convirtió en el segundo eliminado del reality de Telefe, con el 59,2% de los votos negativos del público. El jugador de las inferiores de Defensores de Belgrano se midió con Catalina “Titi” Tcherkaski, la creadora de contenido argentina de 23 años, que sacó el 40,8% de la negativa de la gente.

Le siguieron Martín Rodríguez, con el 10;20%, que contó la historia del fallecimiento de su hija, y recibió una ovación y el apoyo de la casa y Eduardo, exparticipante de GH en 2003, con 6,70% de los votos negativos.

Entre los primeros salvados estuvieron la venezolana Cinzia Francischiello, con el 2,9% de los votos y una frase reveladora para los demás jugadores: "No me subestimen más, nojoda", dijo mirando a cámara. Le siguió Zunino con el 4,9% y Nazareno con el 4,70%.

Embed

El final menos esperado fue cuando en el mano a mano entre Tomy y Titi entró una persona disfrazada de planta a de planta para comunicar lo que ya sabían los televidentes: ingresó con una carretilla y el disfraz de un arbusto y se llevó la valija de Tomy, y dio la noticia en la casa más famosa del país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gran Hermano alertó por el comportamiento de una jugadora.

Sorpresa: Gran Hermano anunció que expulsará a una jugadora

En esta edición de Gran Hermano se implemetará la metodolgía Derecho A Réplica

Santiago del Moro confirmó el ingreso de una persona para el "Derecho a Réplica": de qué se trata

Danelik hizo la compra semanal y encargó casi 40 kilos de morrones

A lo Martín Pepa: Danelik tuvo un tremendo error en la compra semanal de Gran Hermano

Luego de la salida de Tomy, Santiago del Moro anunció que todos los participantes quedaron en placa para la próxima gala de eliminación

Tras la polémica Placa Planta, Gran Hermano 2026 implementa un cambio radical en sus nominaciones

Santiago Del Moro adelantó que luego de la Placa Planta todos los participantes quedarán nominados para una placa positiva

Santiago Del Moro reveló una nueva decisión en Gran Hermano que podría sacudir la casa: "Pidió derecho a réplica"

Mavinga arremetió contra Danelik: Sos una perra

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

últimas noticias

La conductora habló de su amistad con los protagonistas de la escandalosa separación.

Moria Casán confirmó lo que todos pensaban: "La pareja se tomó una pausa"

Hace 12 minutos
El choque frontal ocurrió entre un micro de la empresa Laguna Paiva y una camioneta Fiat Toro.

Rosario: dos muertos por un choque entre una camioneta y un micro que trasladaba penitenciarios

Hace 30 minutos
Silvina Turner, recorriendo las excavaciones en el terreno del excentro de detención La Perla,

Silvana Turner, coordinadora del hallazgo de restos de desaparecidos en La Perla: "Intentaron ocultarlos"

Hace 41 minutos
Un operativo policial terminó en un enfrentamiento a los tiros con 15 delincuentes. Hay un muerto. 

La policía se enfrentó a los tiros con una "banda roba coches" en una pool party

Hace 49 minutos
La Renga deberá reprogramar su shows o mudarlos a otro estadio.

Qué pasará con los recitales de La Renga en Huracán tras la suspensión: posibles opciones

Hace 50 minutos