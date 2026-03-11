Tras la decisión de la AIE, Irán advirtió que el precio del petróleo no bajará "mediante medidas artificiales" El Cuartel General Central de Jatam al-Anbia ratificó que el barril de petróleo puede escalar a u$s200, dependiendo de "la seguridad" de la región. El acuerdo entre los países de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Por + Seguir en







La planta de gas licuado de Ras Laffan en Qatar. Europa Press

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, advirtió que el precio del petróleo y de la energía no se podrá bajar "mediante medidas artificiales" después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordara liberar 400 millones de barriles de petróleo al mercado.

"Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región y ustedes son la fuente de esa inseguridad", afirmó Zolfagari en un video publicado por la agencia Tasnim este miércoles en referencia a la guerra con Estados Unidos e Israel.

Al cierre de esta nota, el valor del Brent era de u$s91,95. El portavoz de ese cuartel, que coordina al Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, aseguró que Irán no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

La AIE liberará 400 millones de barriles de petróleo al mercado Los países integrantes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaron liberar una cantidad récord de reservas estratégicas para estabilizar el mercado global ante el impacto que generó el cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta. Se trata de lanzar al mercado 400 millones de barriles.

El anuncio fue realizado este miércoles por el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, quien explicó que la medida fue aprobada por unanimidad entre los países miembros. Corresponden a reservas de petróleo de emergencia para compensar la interrupción del suministro provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.