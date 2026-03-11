11 de marzo de 2026 Inicio
Tras la decisión de la AIE, Irán advirtió que el precio del petróleo no bajará "mediante medidas artificiales"

El Cuartel General Central de Jatam al-Anbia ratificó que el barril de petróleo puede escalar a u$s200, dependiendo de "la seguridad" de la región. El acuerdo entre los países de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Por
La planta de gas licuado de Ras Laffan en Qatar.

Europa Press
"Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región y ustedes son la fuente de esa inseguridad", afirmó Zolfagari en un video publicado por la agencia Tasnim este miércoles en referencia a la guerra con Estados Unidos e Israel.

Al cierre de esta nota, el valor del Brent era de u$s91,95. El portavoz de ese cuartel, que coordina al Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, aseguró que Irán no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

La AIE liberará 400 millones de barriles de petróleo al mercado

Los países integrantes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaron liberar una cantidad récord de reservas estratégicas para estabilizar el mercado global ante el impacto que generó el cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta. Se trata de lanzar al mercado 400 millones de barriles.

El anuncio fue realizado este miércoles por el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, quien explicó que la medida fue aprobada por unanimidad entre los países miembros. Corresponden a reservas de petróleo de emergencia para compensar la interrupción del suministro provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

El cierre del estrecho, clave para el transporte del crudo producido en la región, generó una fuerte tensión en los mercados energéticos internacionales y disparó la preocupación por el abastecimiento global.

En medio de ese escenario, el martes los precios del petróleo registraron una fuerte caída luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el enfrentamiento con Irán podría terminar “muy pronto”. Aun así, las cotizaciones continúan con alta volatilidad y se mantienen por encima de los niveles previos al inicio de la guerra.

Pese a esa baja momentánea, el lunes el barril de petróleo había superado los u$s100 por primera vez desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania de 2022, reflejando el fuerte impacto del conflicto sobre la oferta mundial.

