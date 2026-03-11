Rosario agiliza el trámite para la licencia de conducir: cómo será a partir de abril 2026 El curso de educación vial será completamente digital, se reducen a la mitad los pasos necesarios para obtener la licencia y se amplía la disponibilidad de turnos. Por + Seguir en







Nueva forma para obtener la licencia de conducir. Freepik

Desde abril de 2026, Rosario moderniza el trámite de licencia de conducir para hacerlo más simple y ágil.

Se aumentó un 25% la capacidad de atención y se duplicaron los turnos para nuevos conductores.

Hay 525 turnos diarios disponibles, con reservas hasta tres meses antes.

La digitalización y planificación buscan un proceso rápido y sin demoras para los ciudadanos. A partir de abril, la ciudad implementará un sistema renovado para obtener la licencia de conducir, con el objetivo de que el trámite sea más simple y ágil. El intendente Pablo Javkin anunció ante el Concejo Municipal una serie de reformas orientadas a optimizar el otorgamiento de carnés, reduciendo la burocracia y mejorando la atención al ciudadano, en respuesta a una histórica demanda de eficiencia en los servicios municipales.

Dentro de este plan de modernización, el municipio ya aplica cambios operativos inmediatos, aumentando en un 25% la disponibilidad de turnos. Se duplicó la capacidad de atención para quienes realizan el trámite por primera vez, lo que permite absorber la demanda acumulada y reducir los tiempos de espera para los nuevos conductores que se incorporan al tránsito urbano.

862613-licencia-20de-20conducir.jpeg Actualmente, el sistema dispone de 525 turnos diarios, equivalentes a 2.625 cupos semanales en los distintos centros de atención. La agenda se mantiene abierta con tres meses de anticipación, buscando que los ciudadanos puedan organizar sus trámites con facilidad. Con esta planificación, se pretende eliminar los obstáculos para conseguir fecha y asegurar que la obtención o renovación de la licencia sea un proceso fluido y sin contratiempos.

Cómo será el nuevo trámite de la licencia de conducir en abril 2026 El nuevo sistema para la obtención y renovación de la licencia de conducir, que comenzará a regir plenamente en abril de 2026, representa un avance en la digitalización de los servicios municipales. Según informó el intendente Pablo Javkin ante el Concejo, la reforma busca eliminar los cuellos de botella administrativos mediante una plataforma más intuitiva, transformando un trámite tradicionalmente complejo en una experiencia ágil y previsible para los ciudadanos.

Licencia conducir Redes sociales El servicio ya refleja mejoras significativas, con un aumento del 25% en la capacidad de atención general. La prioridad se centra en quienes gestionan su primera licencia, para quienes se duplicaron los turnos disponibles, asegurando una integración rápida de nuevos conductores al sistema. Con 525 turnos diarios, la infraestructura municipal podrá atender más de 2.600 trámites semanales, cubriendo la demanda sin las demoras del pasado.