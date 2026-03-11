Estos son los 3 barrios ideales para visitar en Buenos Aires: tienen paseos y hasta ferias que respiran cultura

Además de su valor estético, estos barrios destacan por su intensa agenda de actividades gratuitas y festivales barriales.

Los sitios de Turismo en CABA para recorrer y disfrutar

La Ciudad de Buenos Aires reafirma su título como la capital cultural de Sudamérica con tres barrios que se posicionan como destinos obligatorios de Turismo para locales y extranjeros. Más allá de los circuitos tradicionales, estos puntos geográficos han logrado conservar su esencia histórica mientras integran actividades y gastronomía de autor .

La Feria del Parque Saavedra es un clásico con más de dos décadas de vigencia en la intersección de Av. García del Río y Roque Pérez. A diferencia de otras, funciona todos los sábados, domingos y feriados de 9 a 18 horas.

La Feria de Don Bosco, ubicada en la Avenida de Mayo al 1902 en Ramos Mejía, cuenta con una impresionante oferta de más de 500 puestos. El predio ofrece un entorno natural con árboles y un patio de comidas.

Este evento de Devoto se realiza en Av. Mosconi 3800, muy cerca de la concurrida Plaza Arenales, con ediciones mensuales de febrero a diciembre.

La Feria Estilo Diseño en Villa Devoto se especializa exclusivamente en productos de diseño de autor y alta calidad.

Este es el balneario uruguayo que está en Colonia, no todos lo conocen y es perfecto para una escapada de fin de semana

Desde los talleres de artistas que abren sus puertas al público hasta los mercados gastronómicos que fusionan tradición con modernidad, la oferta es tan variada como fascinante. Si estás buscando un plan para el fin de semana que combine historia, cultura y ese aire bohemio que solo esta ciudad sabe dar, estos tres barrios son tu punto de partida ideal para una jornada inolvidable.

Buenos Aires y sus alrededores ofrecen circuitos culturales alternativos a través de ferias que han logrado consolidarse como clásicos barriales.

En Villa Devoto , la Feria Estilo Diseño celebra casi una década de trayectoria, habiéndose trasladado a un predio más amplio en la Avenida Mosconi para albergar a sus más de 90 expositores de diseño de autor .

Este evento mensual, que se realiza generalmente el primer domingo de cada mes, se ha convertido en el complemento ideal para quienes pasean por la Plaza Arenales, ofreciendo objetos originales y espacios para merendar con entrada libre y gratuita.

-Feria de don bosco - Turismo

Por otro lado, en el conurbano oeste, la Feria de Don Bosco en Ramos Mejía destaca por su magnitud, reuniendo cerca de 500 stands en el arbolado parque del colegio homónimo.

Es una propuesta integral que incluye desde indumentaria hasta un patio de comidas, funcionando como un gran punto de encuentro familiar una vez al mes.

-Feria de parque saavedra - Turismo

Finalmente, el Parque Saavedra alberga una de las ferias más tradicionales de la ciudad, con 21 años de historia y 300 puestos que abren todos los fines de semana y feriados.

Este espacio en el corazón de Saavedra es el lugar predilecto para encontrar desde artesanías hasta tecnología, apoyando directamente el trabajo de los emprendedores locales.