Ricardo Biasotti rompió el silencio y fulminó a Andrea del Boca: "Ya me demostró que es capaz de todo"

La ex pareja y padre de la única hija de la actriz hizo declaraciones exclusivas sobre el conflicto que marcó su relación y la vida de Anna Chiara, con quien no tiene vínculo. Asimismo, afirmó que todas las acusaciones en su contra fueron falsas y que el accionar de su ex fue por "venganza" y parte de su "personaje mediático".

Biasotti declaró públicamente que las denunciasen su contra por parte de Andrea del Boca fueron todas falsas. 

El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada reavivó su pasado más mediático y conflictivo. Su escandalosa separación del empresario Ricardo Biasotti derivó en múltiples denuncias, que le valieron el apodo de “demandante serial”, mientras la actriz reclamaba por el bienestar de su hija Anna Chiara. Tras años de silencio, Biasotti volvió a hablar en exclusivo y fue contundente con su ex: Ya me demostró que es capaz de todo”. Además, se defendió de las acusaciones en su contra, de las cuales fue sobreseído por la Justicia.

"No me preocupa la vida profesional o privada de Andrea y tampoco miro el programa de Gran Hermano, así que no tengo mucho para opinar del tema. La verdad es que hace muchos años que no sé nada de ella, tampoco me interesa mucho", empezó diciendo Biasotti a DDM (AméricaTV). El empresario contó que se enteró de la participación de la actriz a través de sus allegados y que decidió restarle importancia.

No obstante, aprovechó la ocasión para referirse a la denuncia de abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores que Del Boca había realizado en su contra: "Ella ha usado este tema durante 25 años. Siempre que necesitó salir en los medios o tener un poco de exposición mediática, usó e inventó situaciones falsas para promover todo eso. Es lo que ha hecho toda su vida. Si vos ves las veces que salió en los medios con este tema, desde que nació la nena, y la cantidad de denuncias falsas que me hizo, desde agresión, amenaza, secuestro, abuso, ya no hay nada que me pueda ni impactar ni llamar la atención. Ya me demostró que es capaz de todo".

Andrea del Boca

En ese sentido, Biasotti remarcó que se trató de una serie de acusaciones falsas que la propia justicia terminó desestimando. "Se me acusó de 'demandante serial' y la realidad es que me la pasé defendiendo de todo lo que ella inventó". Y agregó: "Han sido todas denuncias inventadas, falsas, armadas, con el propósito de llamar la atención, de salir en los medios, de estar expuesta. Andrea es una persona famosa de muchos años, una trayectoria de muchos años, entonces su personaje provoca contenido, contenido mediático. Y eso es lo que ella explota. Yo he salido sobreseído en todas las causas, en primera y segunda instancia".

A su vez, explicó que la denuncia que le hizo su ex fue después de nueve años de no ver a su hija: "La denuncia fue después de nueve años, yo ya no veía a mi hija, ya no tenía vínculo con mi hija. Me sorprendió porque dije, después de nueve años, ¿a qué se debe eso? Bueno, hay determinadas estrategias legales o mediáticas que ella usa o necesitó usar por otras circunstancias que estuviera viviendo. La realidad es que yo desde los nueve años de Anna Chiara no tengo vínculo con ella".

Por otra parte, el empresario reflexionó sobre el rol que deben cumplir los padres y cómo todo el conflicto impactó en la vida de su hija: "Anna Chiara es la primera víctima de todo esto, de todo lo que hizo su madre, de todo lo que sucedió. Los chicos son las víctimas y a ella se le ha hecho mucho daño y se le ha privado de tener la relación con su padre. Su pensamiento hoy está sesgado por todos estos recuerdos implantados de lo que hablamos ya. Nunca escuchó la campana de su padre, nunca llegó a terminar de conocerme".

Y remarcó "Los padres somos padres toda la vida y estamos para nuestros hijos toda la vida, hasta el día que nos tengamos que ir de este plano. Así que la esperanza siempre está, pero Anna es una mujer, es una persona adulta, así que hoy por hoy depende de ella. Si ella en algún momento tiene interés y quiere descubrir la otra parte de la historia y llegar a sus propias conclusiones depende de ella. Ahora, si ella no quiere eso y quiere vivir con una versión limitada, sesgada y falsa, bueno, depende de ella".

andrea del boca hija.jpg
Ricardo Biasotti, tras los dichos de su hija Anna Chiara: Es un lanzamiento marketinero
Ricardo Biasotti, tras los dichos de su hija Anna Chiara: Es un lanzamiento marketinero

Las acusaciones de Andrea del Boca contra Ricardo Biasotti giraron en torno al bienestar de su hija Anna Chiara, con denuncias por abuso sexual, violencia psicológica y conflictos de crianza, aunque en febrero de 2023 la justicia lo sobreseyó por falta de pruebas. Tras ser declarado inocente, Biasotti inició acciones legales por daños y perjuicios contra Del Boca y otras figuras, mientras que la actriz fue absuelta en una causa por defraudación al Estado vinculada a la novela Mamá Corazón, resolución que aún está apelada.

