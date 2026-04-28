Tras la sanción de Chelsea, Enzo Fernández cantó retruco: viaje a España y más rumores sobre un traspaso a Real Madrid

Al campeón del mundo se lo vio paseando por la capital española, luego de expresar que “le gusta mucho” la ciudad, declaración que le costó un castigo de dos partidos y la pérdida de su capitanía en el club inglés.

Enzo Fernández fue visto paseando por Madrid y despertó nuevos rumores de una posible llegada al Real Madrid, en medio del conflicto que le generó una sanción en Chelsea.

El campeón del mundo había confesado su deseo de vivir en la capital española, declaraciones que no le cayeron bien a la dirigencia del conjunto londinense, que lo terminó castigando con dos partidos y la pérdida de su capitanía. Si bien el volante volvió a jugar recientemente y dejó toda duda de su compromiso dentro del campo de juego con la cinta, hasta marcando el gol para avanzar a la final de la FA Cup contra Leeds, ahora volvió a quedar en la mira por lo que sucederá con su futuro.

De igual modo, el ex-River aprovechó los días de vacaciones para irse de viaje junto a sus compañeros Marc Cucurella y João Pedro, para estar presente en el Masters 1000 de Madrid, una visita similar a la que tuvo el año pasado cuando fue acompañado por Pedro Neto y Nico Jackson.

Los futbolistas de los Blues disfrutaron del choque entre la española Jódar y Kopriva, donde el oriundo de San Martín estuvo sentado en el mismo palco que Jude Bellingham y su hermano, ambos jugadores del club Merengue.

Las declaraciones de Enzo Fernández que generó el enojo en Chelsea

El enojo de Chelsea con Enzo Fernández se dio luego que el jugador hablara durante un stream junto a Marcos Giles y reconociera que Madrid era una ciudad que le gustaba para ir a vivir, algo que le cayó mal a los ingleses.

“Me gusta mucho Madrid, parecido a Buenos Aires. Siempre le digo a Valu (Cervantes, su pareja) que si tengo que elegir una ciudad para vivir en Europa, me gusta mucho Madrid. Es muy parecida a Buenos Aires”, sostuvo y, entre risas, agregó: “Obvio que viviría. Jugaría donde Dios quiera”.

Sus dichos lo habían pronunciado justo cuando los Blues atravesaban una racha negativa con cuatro derrotas consecutivas, incluida la dura eliminación ante Paris Saint-Germain por un global de 8-2 en la Champions League y que terminó con la salida del entrenador Liam Rosenior, luego de una goleada sufrida frente a Brighton & Hove Albion, resultado que profundizó la crisis en la Premier League pese al alivio que significó la clasificación en la FA Cup.