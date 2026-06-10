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Preocupación por una figura de la TV: dieron de baja un programa de Telefe para 2026

El canal reorganiza su segundo semestre con MasterChef como eje. Todos los detalles.

El canal cambió la planificación de sus furutas producciones.

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Vero Lozano recibió una mala noticia en cuanto a uno de sus proyectos más esperados, ya que Bake Off no saldrá al aire este año en Telefe. La conductora de Cortá por Lozano iba a estar al frente del ciclo de cocina, pero el canal decidió postergarlo para 2027 y priorizar otros formatos en la grilla del segundo semestre.

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La información fue dada a conocer por la panelista Paula Varela en Intrusos, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en América TV. Según explicó, el set de MasterChef ya está montado y, tal como está, será repintado y reutilizado para la nueva temporada del reality gastronómico, que arrancaría en septiembre y se extendería hasta enero.

La decisión de Telefe implica que MasterChef Celebrity vuelve a ocupar el lugar que le correspondía a Bake Off en el calendario. "¿Podríamos decir que Wanda le ganó la pulseada? ¡Y sí!", lanzó Varela, en referencia a que Wanda Nara conducirá la nueva edición del certamen culinario.

Antes de MasterChef, el canal tiene otros proyectos en marcha. Varela detalló que el Chino Leunis ya grabó el piloto de un programa que se emitirá durante el Mundial, mientras que Popstars avanza con el casting cerrado y las grabaciones previstas para las próximas semanas. La preproducción de MasterChef, en tanto, arrancaría en julio.

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La conductora publicó un emotivo mensaje
La conductora publicó un emotivo mensaje

La figura de Telefe que hartó a sus vecinos

Analía Franchín, panelista de A la Barbarossa, quedó en medio de una polémica judicial luego de que siete familias del edificio lindero a su vivienda en el barrio porteño de Belgrano presentaran una denuncia formal contra ella y su esposo, Martín Eskenazi. El caso salió a la luz a través de publicaciones de la periodista Fernanda Iglesias y rápidamente trascendió el ámbito vecinal para convertirse en un tema de repercusión nacional.

El eje del conflicto es una medianera que los denunciantes consideran problemática, ya que sostienen que la construcción reduciría el ingreso de luz natural y ventilación en varias unidades del edificio contiguo, y que podría generar daños estructurales e impactar sobre los árboles añosos de la zona.

La denuncia llegó a describir la propiedad como un "castillo medieval amurallado", lo que da cuenta del nivel de indignación de los vecinos. Según el periodista Santiago Sposato, los daños denunciados habrían generado gastos cercanos a $5 millones, y los denunciantes recurrieron a la figura legal de "daño temido" para solicitar una intervención judicial preventiva.

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Analía Franchín, afuera de MasterChef Celebrity por un terrible accidente
Analía Franchín, afuera de MasterChef Celebrity por un terrible accidente

La defensa de Franchín rechazó los cuestionamientos de plano y aseguró que la obra cumple con la normativa vigente. "La medianera es de 30 centímetros de espesor, tiene tres metros de altura y está ejecutada bajo las normas del código de edificación", sostuvo su abogada. La propia panelista eligió una respuesta más cortante al ser consultada: "No me engancho con la locura de los demás ni pierdo tiempo hablando de boludeces. Le doy entidad a algo que no tiene sentido", afirmó.

Algunos de los denunciantes aseguran haber intentado una instancia de diálogo previa sin éxito. La causa judicial sigue abierta y será la Justicia la que determine si los planteos tienen sustento técnico o si, como sostiene la defensa, carecen de fundamento

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