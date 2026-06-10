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Cambios en Telefe: la modificación de la grilla levantó definitivamente un programa

El canal de las pelotas tomó la decisión por el bajo rating alcanzado recientemente. La gran apuesta sigue siendo Gran Hermano.

Telefe sacó del aire la novela brasileña Todas las flores

Telefe sacó del aire la novela brasileña "Todas las flores"

En el inicio de la semana, Telefe hizo un cambio rotundo en su programación en lo que será la previa del inicio del Mundial 2026. Es que, debido al bajo rating del último día decidieron darle de baja por completo a un programa.

El canal cambió la planificación de sus furutas producciones.
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En base a eso, la decisión se tomó apuntado durante la franja vespertina. En un principio se señaló que iba a haber cambios de horarios, pero finalmente este martes directamente no emitieron la telenovela brasileña Todas las flores.

El lunes la serie había estado en la grilla a partir de las 16:45, después de Cortá por Lozano. Sin embargo, esa jornada apenas midió 5 puntos, por lo que de manera inesperado ya el martes no continuó y despertó el enojo de varios televidentes.

flores

De esta manera, apostaron a extender Espiando la Casa de Gran Hermano, ciclo donde se ven las actividades que hacen los participantes del reality. Así, la apuesta al reality Generación Dorada irá de 16.45 a 19.15.

Con esta determinación, las tardes de Telefe se dividirán en Cortá Por Lozano (desde las 14.30), Gran Hermano (desde las 16.45) y continuará con la telenovela Bahar (desde las 19).

Cómo será la transmisión de Telefe durante el Mundial 2026

Con la televisación del Mundial que está próximo a empezar, habrá nuevamente modificaciones considerables en Telefe en dicha franja horario ya que el canal transmitirá varios partidos en diferentes horarios como 13, 16, 17 y 19, por lo que la grilla tradicional estará bastante cortada.

Este jueves comenzarán con la transmisión de la ceremonia inaugural en la previa del choque entre México y Sudáfrica. El acto, que tendrá un homenaje a Diego Maradona y Pelé.

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