Gran Hermano: Darío reveló contra quién apuntará para que no llegue a la final

La salida de Juliana “Furia” Scaglione trajo “tranquilidad” a la casa de Gran Hermano , pero eso no implica que los participantes que quedaron no sigan planeando sus estrategias para llegar a la gran final el próximo 7 de julio.

La encuesta que revela quién se irá de Gran Hermano 2023 y no llegará a la final

Durante una charla que compartieron Darío Martínez Corti, uno de los participantes que no es considerado de “los originals”, con Nico le reveló quién cree que se irá este domingo en la gala de eliminación.

Mientras tomaban mate, el hombre le confesó que cree que su fandom lo va a “bancar” a Grosman, y le confesó que quiere que se vaya El Chino: “Ya ganó una casa, ¿qué otro criterio hay para votarlo? Me parece una locura dejarlo al Chino para que gane una casa más. Yo en su lugar me inmolaría y digo 'me quiero ir yo'”.

Embed DARÍO METIENDO FICHAS CONTRA MARTÍN



"Mi gente te va a bancar Nico. El chino ya ganó una casa, qué otro criterio hay para votar? [..] me parece una locura dejarlo al chino para que gane una casa más [..] yo en su lugar me inmolaría y digo 'me quiero ir yo'"#GranHermano pic.twitter.com/uUd4243YLQ — TRONK (@TronkOficial) June 23, 2024

Sin embargo, el hermanito más joven del certamen aún cree no caer de la placa que se armó, pero de igual modo, no se puso en contra de su amigo: “Es una placa en la que estamos bien, sea lo que sea que pase”.

“La campaña la hicieron desde el principio juntos, pero más allá de eso, para mí lo justo es eso. Los tres tiraron de la misma manera, pero uno ya se llevó una casa y algo más que ganó... Quedan ustedes dos. Es muy fácil la cuenta. Al quedar ustedes dos, el Chino se tiene que ir. Me parece una locura dejarlo a él para que se gane otra casa más y uno de ustedes quede afuera cuando llegaron gracias a los tres. Me parece re contra justo, y no voy contra ninguno, porque llegaron a esta instancia”, detalló Darío.

Gran Hermano 2023 está entrando en la recta final y este domingo, un nuevo participante quedará fuera de la casa más famosa del mundo. Y de acuerdo a una encuesta, los seguidores del programa ya eligieron quién será el hermanito que abandonará el reality.

Tras la nominación de Juliana “Furia” Scaglione, pese a haberse ido de la casa, cambió por completo los planes de los jugadores que siguen en competencia por el premio mayor. De esta manera, los tres integrantes del grupo denominado “Los Bros”, Martín “El Chino” Ku, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, son los tres jugadores que quedaron en placa y uno de ellos no llegará a la final que será el próximo 7 de julio.

En una encuesta realizada por el panelista del El Debate (Telefe), Gastón Trezeguet, en sus redes sociales, los aficionados del programa ya dieron su veredicto final.

De acuerdo a los números finales del mismo, Nico es el que más puntos recibió y es quien dejaría la casa con el 57,4% de los votos. Mientras que El Chino fue el segundo que más puntos cosechó: recibió 36,6%. En tanto, el exintegrante de Toco Para Vos solo el recibió 6,3%.