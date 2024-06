Escándalo: Ángel de Brito cruzó sin filtro a Gastón Trezeguet por Furia y Gran Hermano

Ambas figuras protagonizaron una pelea por redes sociales. El conductor de LAM presentó un informe dónde se cuestionaba la doble moral de los panelistas del reality sobre la Juliana Scaglione, situación que el productor no dejó pasar.

La salida de Juliana "Furia" Scaglione de Gran Hermano generó muchas polémicas y un fuerte cruce entre Ángel de Brito y Gastón Trezeguet, quiénes sin filtro se pelearon en redes sociales. El conductor de LAM presentó un informe donde se cuestionaba la doble moral de los panelistas de GH a lo que el histórico participante no se quedó callado: "Dejá de dar pena" .

"La doble moral es la de ustedes que supuestamente destruyen #granhermano a diario pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato. Más doble moral que esa no existe. Besitos golosa", expresó Trezeguet en su cuenta de X. A lo que Ángel no se quedó callado, a pesar de estar de vacaciones, y le respóndió: "Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años. Los realities y sus participantes son aves de paso. Te sacan de los programas como a un almohadón. #LAM habla de lo que se le canta desde que arrancó. Inténtalo!".

Sin embargo, el productor de Telefe dobló la apuesta y calificó al programa que conduce Ángel de Brito como "pedorro": "Rey seguí sintiéndote exitoso en tu programita pedorro y en tu canal de verga, si no das para más no te agarres conmigo, no sos Santiago ni Tinelli ni Guido, bájate del pony y seguí participando".

Desde LAM también Yanina Latorre le respondió en vivo durante el programa. La pelea continuó en algunos posteos más donde De Brito le pidió a Gastón que "deje de dar pena"."Pena das vos que no te bancas una respuesta a tu propio ataque, estarás muy mal acostumbradito a que no te contesten. Todos los días se aprende algo", sentenció Trezeguet.