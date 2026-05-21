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Mavinga y Carmiña criticaron a Gran Hermano por el repechaje y la congoleña aseguró que recibió "amenazas"

Telefe dejó en manos de la peluquera oriunda del Congo definir si la periodista paraguaya podía hacer valer su Golden Ticket para reingresar a la casa más famosa del país. Su decisión generó polémica y ambas cuestionaron a la producción.

Jenny Mavinga y Carmiña Masi en el repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada.

Jenny Mavinga y Carmiña Masi en el repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada.

Captura de la transmisión mejorada con IA

Gran Hermano: Generación Dorada tuvo una noche de repechaje con exparticipantes que recibieron un Golden Ticket como su oportunidad de volver a ingresar a la casa más famosa del país. Una de ellas fue la periodista paraguaya Carmiña Masi, expulsada por haber hecho un comentario racista contra Jenny Mavinga y fue la peluquera oriunda del Congo la que le negó su reingreso.

Carmiña Masi de Gran Hermano.
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"Será otra exjugadora quien diga si cree conveniente que vos, Carmiña, regreses a la competencia. Mavinga, todavía no digas nada, no me respondas ahora. Pero solo te comento que el Golden Ticket para Carmiña está en tus manos. Cuando Santiago (del Moro) lo disponga, serás vos quien decida por sí o por no", le explicó Gran Hermano a las exjugadoras este miércoles.

Embed - Escándalo en Gran Hermano: Mavinga decidió que Carmiña no vuelva más a la casa

Al momento de la verdad, cuando el conductor le preguntó, Mavinga sentenció: "Yo a Carmiña la perdoné, pero no". Horas después del polémico momento, las dos exparticipantes expresaron su angustia en redes sociales. Este jueves la modelo criticó a la producción del reality show y denunció en A la Barbarossa que recibió "muchos mensajes horribles" y "amenazas" por la decisión que tomó. De hecho, su perfil de Instagram dejó de ser público.

"Para llevar a mis hijas a la escuela tuve miedo, me tuve que poner capucha, le dije a mi marido 'no quiero salir' porque tuve mensajes de amenazas por mí y por mi familia", lamentó la congoleña.

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"¿Por qué tengo que decidir yo? Me pusieron un peso a mí y no me gustó que yo tuviera que tomar esa decisión", cuestionó Mavinga en el canal de streaming Bondi Live y, sobre Carmiña, reveló: "Me dijo 'Mavi, yo te entiendo, pero a mí me humillaron y a vos te pusieron en un lugar de mierda y la gente te va a odiar por eso'".

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Las primeras reacciones de Mavinga y Carmiña tras el repechaje

"Estábamos en un reality, todos lo saben. Lo que se dijo ahí fue muy fuerte. Yo a Carmiña la perdoné como dije, sí, pero hice lo que dictó mi corazón", sostuvo Mavinga en Instagram en un video que publicó durante la madrugada a causa de no poder dormir por el estrés.

La congoleña detalló que cuando miró a la tribuna al momento de tomar la decisión estaba buscando a su marido, quien le indicó que siguiera su corazón. "Cuando miré a toda la gente empecé a pensar los comentarios horribles que yo recibo todos los días por los dichos de Carmiña. Y me imaginé a tanta gente que pasa por lo mismo, por esos dichos horribles.... Ustedes no lo pueden imaginar. Es horrible", explicó Mavinga.

La peluquera aseguró que la paraguaya "lo entendió" y le dijo "Mavi, si decías que sí, yo decía que no. No me gustó el lugar que te pusieron".

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Mientras que la periodista paraguaya publicó un video y una historia con texto blanco y fondo negro para cuestionar la dinámica decidida por Gran Hermano y remarcó que era "innecesario" humillarla así y "exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado".

"¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra? Señor Gran Hermano, por favor, ¿lecciones de moral a mí? No, vos no sos mi papá para decirme: 'Ay, Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga'. No, conmigo no", apuntó Carmiña en su cuenta de Instagram.

Carmiña Masi Instagram
Historia de Carmiña Masi tras el repechaje.

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