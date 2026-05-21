Telefe dejó en manos de la peluquera oriunda del Congo definir si la periodista paraguaya podía hacer valer su Golden Ticket para reingresar a la casa más famosa del país. Su decisión generó polémica y ambas cuestionaron a la producción.

Gran Hermano: Generación Dorada tuvo una noche de repechaje con exparticipantes que recibieron un Golden Ticket como su oportunidad de volver a ingresar a la casa más famosa del país. Una de ellas fue la periodista paraguaya Carmiña Masi , expulsada por haber hecho un comentario racista contra Jenny Mavinga y fue la peluquera oriunda del Congo la que le negó su reingreso .

"Será otra exjugadora quien diga si cree conveniente que vos, Carmiña, regreses a la competencia. Mavinga, todavía no digas nada, no me respondas ahora. Pero solo te comento que el Golden Ticket para Carmiña está en tus manos . Cuando Santiago (del Moro) lo disponga, serás vos quien decida por sí o por no", le explicó Gran Hermano a las exjugadoras este miércoles.

Al momento de la verdad, cuando el conductor le preguntó, Mavinga sentenció: " Yo a Carmiña la perdoné, pero no ". Horas después del polémico momento, las dos exparticipantes expresaron su angustia en redes sociales. Este jueves la modelo criticó a la producción del reality show y denunció en A la Barbarossa que recibió "muchos mensajes horribles" y "amenazas" por la decisión que tomó. De hecho, su perfil de Instagram dejó de ser público.

" Para llevar a mis hijas a la escuela tuve miedo, me tuve que poner capucha , le dije a mi marido 'no quiero salir' porque tuve mensajes de amenazas por mí y por mi familia", lamentó la congoleña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2057488998440857801?s=20&partner=&hide_thread=false Mavinga sobre la decisión de vetar el ingreso a una participante: “Es horrible lo que estoy viviendo”. pic.twitter.com/ga9HWSRoIc — Real Time (@RealTimeRating) May 21, 2026

"¿Por qué tengo que decidir yo? Me pusieron un peso a mí y no me gustó que yo tuviera que tomar esa decisión", cuestionó Mavinga en el canal de streaming Bondi Live y, sobre Carmiña, reveló: "Me dijo 'Mavi, yo te entiendo, pero a mí me humillaron y a vos te pusieron en un lugar de mierda y la gente te va a odiar por eso'".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bondi_liveok/status/2057478333223309794?s=20&partner=&hide_thread=false MAVINGA EN #ELEJÉRCITODELAMAÑANA: “NO ME GUSTÓ EL LUGAR EN EL QUE ME PUSO LA PRODUCCIÓN”



Sumate a El Ejercito de la Mañana @elejercitodelam de lunes a viernes desde las 10hs @fedeebongiorno @pepeochoa88 y @santiagorivaroy pic.twitter.com/2t3I470Yvm — Bondi (@bondi_liveok) May 21, 2026

Las primeras reacciones de Mavinga y Carmiña tras el repechaje

"Estábamos en un reality, todos lo saben. Lo que se dijo ahí fue muy fuerte. Yo a Carmiña la perdoné como dije, sí, pero hice lo que dictó mi corazón", sostuvo Mavinga en Instagram en un video que publicó durante la madrugada a causa de no poder dormir por el estrés.

La congoleña detalló que cuando miró a la tribuna al momento de tomar la decisión estaba buscando a su marido, quien le indicó que siguiera su corazón. "Cuando miré a toda la gente empecé a pensar los comentarios horribles que yo recibo todos los días por los dichos de Carmiña. Y me imaginé a tanta gente que pasa por lo mismo, por esos dichos horribles.... Ustedes no lo pueden imaginar. Es horrible", explicó Mavinga.

La peluquera aseguró que la paraguaya "lo entendió" y le dijo "Mavi, si decías que sí, yo decía que no. No me gustó el lugar que te pusieron".

Mientras que la periodista paraguaya publicó un video y una historia con texto blanco y fondo negro para cuestionar la dinámica decidida por Gran Hermano y remarcó que era "innecesario" humillarla así y "exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado".

"¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra? Señor Gran Hermano, por favor, ¿lecciones de moral a mí? No, vos no sos mi papá para decirme: 'Ay, Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga'. No, conmigo no", apuntó Carmiña en su cuenta de Instagram.