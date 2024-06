El emotivo gesto viral de Bautista en Gran Hermano 2023 que confirma su amor por Argentina

En el video viral en cuestión, si bien se pudo escuchar a partir del primer "Y los libres del mundo responden", desde ahí en adelante el oriental cantó todas y cada una de las estrofas del himno sin ningún error. Esto se debe a que su padre era argentino, por lo que la realidad es que Mascia tiene raíces más que cercanas al país y hasta posee la doble ciudadanía.

Embed un random: bautista no puede ganar gh porque es uruguayo



bautista cuando suena el himno nacional argentino:#GranHermano

pic.twitter.com/UGmVEPDI7c — nadia cordobesa (@TBESTHL) June 20, 2024

De esta manera, a semanas de la final de Gran Hermano 2023, Bautista Mascia busca no dejar nada librado al azar y llenó de orgullo a los televidentes argentinos que dudaban de su amor por el país. Así, queda claro que su caso no es como el de Rosina Beltrán, quien no tiene ningún lazo con Argentina.

La salvación de Emmanuel rompió Gran Hermano 2023 y se confirmó quién será eliminado

El líder semanal Emmanuel Vich decidió salvar a Darío Martínez Corti y subió a Bautista Mascia, por lo que Gran Hermano 2023 volverá a perder un Bro tras la eliminación de Lisandro Navarro hace varios meses.