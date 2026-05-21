Quién es el nuevo participante de Gran Hermano que hizo una fuerte advertencia: "Soy el más peligroso" Su reciente ingreso al reality generó una enorme repercusión tras una declaración en la presentación que promete sacudir la convivencia dentro de la casa. Agregar C5N en









El nuevo participante se presentó como "el más peligroso"

La reciente tanda de incorporaciones a la casa de Gran Hermano trajo perfiles dispuestos a todo. Uno de ellos es Sebastián Cola. Su llegada a la competencia sacudió por completo el juego debido a una llamativa presentación que no tardó en volverse viral. Lejos de las estrategias conservadoras de otros ingresantes, el participante captó la atención de la audiencia.

sebastián cola Redes sociales

El nuevo participante decidió catalogarse, sin ninguna duda, como la mayor amenaza de la actual edición. Su advertencia de ser "el más peligroso" funciona como la declaración de guerra dispuesto a quebrar el orden que había en la casa. Si se cumple la presentación, lo que pase en la casa va a dar un giro de 180 grados, abriendo un panorama mucho más tenso e impredecible.

Quién es Sebastián Cola, nuevo participante de Gran Hermano Sebastián Cola es un director creativo, conductor de eventos corporativos de 41 años y apasionado practicante de Crossfit. Su llegada a la casa más famosa del país no pasó desapercibida, ya que capturó la atención de la audiencia desde el primer minuto gracias a su look, sus lentes de sol y un llamativo tapado de piel con el que cruzó la pasarela.

Su historia con el reality de Telefe lleva ya 22 años, ya que intenta formar parte del programa desde hace mucho tiempo. De hecho, Cola ya se había vuelto viral en las redes sociales durante la etapa de castings de la edición 2022. En aquel recordado video de presentación, llamó la atención del público no solo por su particular apellido, sino también por declarar con total soltura que era amigo de Dalma Maradona y que "daba muy bien a cámara" porque estaba "trabado y explotado".

Sebastián Cola - Gran Hermano A diferencia de otros ingresantes con perfiles mediáticos o de los desconocidos, Sebastián afirma que entra a jugar con una ventaja distintiva gracias a su trayectoria laboral. El estratega asegura que tiene la capacidad necesaria para coordinar grupos numerosos de hasta 100 personas, mediar bajo altísimos niveles de exigencia y comandar planes muy complejos. Estas herramientas ejecutivas son las que planea volcar de lleno en la convivencia cotidiana de la casa. En la gala conducida por Santiago del Moro, se presentó ante el público con una gran actitud y se autodefinió como "un montón" y un tipo sumamente inteligente. Lejos de adoptar una postura sumisa, lanzó una advertencia: aseguró ser "el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición".