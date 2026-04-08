Gran Hermano 2026: un famoso internacional ingresará en reemplazo de un participante Santiago Del Moro anunció que habrá un intercambio con La Casa de Los Famosos, el reality se realiza en Estados Unidos para el canal de habla hispana ubicado en Miami. + Seguir en







Del Moro anunció el intercambio de un participante con un jugador de La casa de los famosos de EEUU. Redes sociales

Gran Hermano vivirá una gran revolución en los próximos días tras el abandono de Andrea Del Boca: el conductor Santiago Del Moro confirmó que próximamente una figura internacional se convertirá en un nuevo participante de la casa y un hermanito deberá irse, como intercambio. ¿Cómo es eso?

El conductor publicó en sus redes sociales el fuerte anuncio donde explicó que se llevará a cabo un cambio de participantes en conjunto con el reality que se trasmite en Estados Unidos y es conocido como “La casa de los famosos” y que se puede ver a través de Telemundo, el canal de habla hispana ubicado en Miami.

Si bien en esta edición argentina, Generación Dorada, se buscó a jugadores del mundo de la fama como actrices, futbolistas o influencers, en el programa norteamericano son todas figuras reconocidas de los medios, por lo que se espera que la llegada de cualquiera de ellos revolucione la casa.

“Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de ‘La casa de los famosos’ hará lo propio en nuestro programa”, detalló Del Moro en sus redes.

gran hermano intercambio Ahora, la gran pregunta es saber quiénes podría venir a la Argentina a convivir con los hermanitos y quién de la casa ubicada en Martínez podría vivir una experiencia única a nivel internacional, algo nunca realizado en la televisión argentina.