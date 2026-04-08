Gran Hermano 2026: un famoso internacional ingresará en reemplazo de un participante

Del Moro anunció el intercambio de un participante con un jugador de La casa de los famosos de EEUU.
Redes sociales
Gran Hermano vivirá una gran revolución en los próximos días tras el abandono de Andrea Del Boca: el conductor Santiago Del Moro confirmó que próximamente una figura internacional se convertirá en un nuevo participante de la casa y un hermanito deberá irse, como intercambio. ¿Cómo es eso?
El conductor publicó en sus redes sociales el fuerte anuncio donde explicó que se llevará a cabo un cambio de participantes en conjunto con el reality que se trasmite en Estados Unidos y es conocido como “La casa de los famosos” y que se puede ver a través de Telemundo, el canal de habla hispana ubicado en Miami.
Si bien en esta edición argentina, Generación Dorada, se buscó a jugadores del mundo de la fama como actrices, futbolistas o influencers, en el programa norteamericano son todas figuras reconocidas de los medios, por lo que se espera que la llegada de cualquiera de ellos revolucione la casa.
“Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de ‘La casa de los famosos’ hará lo propio en nuestro programa”, detalló Del Moro en sus redes.
Ahora, la gran pregunta es saber quiénes podría venir a la Argentina a convivir con los hermanitos y quién de la casa ubicada en Martínez podría vivir una experiencia única a nivel internacional, algo nunca realizado en la televisión argentina.
La Casa de los Famosos: quiénes son los participantes que podrían venir a Argentina
La sexta temporada de La Casa de los Famosos comenzó en febrero de este año y contó, en un principio, con la participación de 21 figuras mezcladas entre actrices, influencers de nueva generación e incluso figuras políticas.
Hasta el momento, un total de 7 participantes ya abandonaron la casa y quedan solo 14 de los cuales son los que podrían llegar al reality de Argentina. Si bien Santiago del Moro anunció dicho acuerdo, no se precisó sobre la fecha en que se lleve a cabo la decisión.
Laura Zapata: es una reconocida actriz mexicana de cine y televisión, conocida por sus icónicos papeles de villana, pero también es la hermana mayor de la cantante Thalía, con quien tiene grandes diferencias y una conflictiva relación.
Caeli: es una de las influencers y creadoras de contenido más reconocidas de México, convirtiéndose en una de las pioneras en el rubro junto a Luisito Comunica y Juanpa Zurita. En sus redes sociales cuenta con un total de 15 millones de suscriptores en YouTube, 9 millones en Instagram y 6.6 millones en TikTok.
Celinee Santos: es una modelo y actriz dominicana que saltó a la fama por representar a su país en Miss Universe 2024.
Horacio Pancheri: modelo y actor argentino radicado en México, donde se convirtió en galán de múltiples telenovelas exitosas, como Un camino hacia el destino (2016), donde obtuvo su primer protagónico, En tierras salvajes (2017) y La mexicana y el güero (2020).
Josh Martínez: el influencer saltó a la fama gracias a su participación de Big Brother 19 donde terminó consagrándose como el ganador del certamen. Desde entonces es una figura recurrente en realities de competencia como The Challenge.
Laura González (Laura G): es una reconocida conductora y reportera de espectáculos mexicana, modelo e influecer. Fue periodista de espectáculos del noticiero matutino de Televisa, Primero Noticias y conductora de Los 10 Primeros y Sabadazo; hasta el 2023 trabajó para TV Azteca. También participó de la novela Guerreros.
Fabio Agostini: es modelo, creador de contenido español, pero su mayor popularidad se dio en la televisión de Chile, principalmente dentro de los realities shows. Saltó a la fama gracias a su participación en el programa Combate Perú.
Stefano Piccioni: personalidad de televisión que saltó a la fama en el reality brasileño Túnel Do Amor.
Yoridan Martínez: es un atleta cubano y que participó de Exatlón Estados Unidos donde se consagró campeón y le dio la posibilidad de ser jugador de la edición All-Stars, lo que lo posicionó como una de las figuras deportivas más recordadas del programa.
Kenzo Nudo: es modelo mexicano y también participó del rality Love Island USA.
Kenny Rodríguez: ex-reality star dominicano-estadounidense, conocido también por su paso por Love Island USA.
Curvy Zelma: influencer, modelo plus size y conductora mexicana. Saltó a la fama por su participación en Survivor.
Eduardo Antonio “El Divo”: es un reconocido cantante y artista cubano, que se convirtió en una figura muy mediática en el mundo del espectáculo.
Luis Coronel: cantante de música regional mexicana, fue el último integrante en ingresar a la casa.