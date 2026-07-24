24 de julio de 2026 Inicio
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El riesgo país supera los 440 puntos y es la mayor suba semanal desde mayo

La medición realizada por JP Morgan se ve afectada por la suba del petróleo a nivel mundial y la mala jornada financiera en Wall Street. Cae el Merval, bonos y acciones locales.

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El riesgo país vuelve a subir. 

El riesgo país vuelve a subir. 

Tras varias jornadas de marcado descenso, el riesgo país completa este viernes una semana financiera al alza superando los 440 puntos básicos debido al fuerte incremento del petróleo a nivel mundial y la mala rueda financiera en Walls Street, donde cae el índice merval, bonos y acciones locales. Por su parte, el dólar cotiza arriba de los $1.500.

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En ese sentido, el S&P Merval cae 0,8% a 3.292.151,11 puntos básicos. Mientras que en los tableros las acciones que más figuran en rojo son Metrogas (-3,2%), Loma Negra (-2,5%), e YPF (-1,5%).

Por su parte, el riesgo país sube 1,8% hasta los 445 puntos básicos, según la medición diaria de J.P. Morgan. De esta manera, acumuló un alza semanal de 6,2% (+26 puntos), su mayor suba periódica desde finales de abril cuando el indicador avanzó 7,3%.

En la Bolsa porteña, el Merval cayó 1,8%. Entre las mayores bajas se destacaron BBVA (-7,2%), Banco Macro (-4,8%) y Grupo Financiero Galicia (-4%). Por el lado positivo, Ternium (+1,8%), Aluar (+0,8%) y Transportadora Gas del Norte (+0,8%) lograron avances.

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

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