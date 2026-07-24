El riesgo país supera los 440 puntos y es la mayor suba semanal desde mayo La medición realizada por JP Morgan se ve afectada por la suba del petróleo a nivel mundial y la mala jornada financiera en Wall Street. Cae el Merval, bonos y acciones locales. Por Agregar C5N en









El riesgo país vuelve a subir.

Tras varias jornadas de marcado descenso, el riesgo país completa este viernes una semana financiera al alza superando los 440 puntos básicos debido al fuerte incremento del petróleo a nivel mundial y la mala rueda financiera en Walls Street, donde cae el índice merval, bonos y acciones locales. Por su parte, el dólar cotiza arriba de los $1.500.

En ese sentido, el S&P Merval cae 0,8% a 3.292.151,11 puntos básicos. Mientras que en los tableros las acciones que más figuran en rojo son Metrogas (-3,2%), Loma Negra (-2,5%), e YPF (-1,5%).

Por su parte, el riesgo país sube 1,8% hasta los 445 puntos básicos, según la medición diaria de J.P. Morgan. De esta manera, acumuló un alza semanal de 6,2% (+26 puntos), su mayor suba periódica desde finales de abril cuando el indicador avanzó 7,3%.

En la Bolsa porteña, el Merval cayó 1,8%. Entre las mayores bajas se destacaron BBVA (-7,2%), Banco Macro (-4,8%) y Grupo Financiero Galicia (-4%). Por el lado positivo, Ternium (+1,8%), Aluar (+0,8%) y Transportadora Gas del Norte (+0,8%) lograron avances.

Qué pasó con el dólar El dólar oficial cotiza al alza este viernes a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación, luego de haber atravesado sin cambios las primeras ruedas de la semana y sufrir una leve suba de $5 en la jornada de jueves.