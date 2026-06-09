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La Plata: proponen cambiar el nombre a la calle donde vivió el Indio Solari en los '60

La iniciativa fue ingresada en el Consejo Deliberante por el bloque Fuerza Patria, para "saldar una deuda histórica" y "destacar el lazo indisoluble entre el artista y la capital bonaerense".

Indio Solari en Instagram

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El nombre de Carlos Alberto "El Indio" Solari puede quedar inmortalizado en las calles de La Plata, tras su fallecimiento el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, ya que se presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para poner su nombre a la calle donde vivió en los años 60.

El pogo más grande del mundo en Olavarría, en 2017.
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La iniciativa ingresó este martes en el recinto municipal de la capital de la Provincia de Buenos Aires, de la mano de los ediles Omar Recavarren y Pablo Poggio, del bloque Fuerza Patria.

El propósito de la ordenanza es que un tramo estratégico de la calle 41 se llame como el líder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. El líder de rock nacional vivió en el número 631 de la calle 41, entre 7 y 8, durante las décadas de 1960 y 1970.

En la presentación, los legisladores destacaron: "La figura del Indio Solari trasciende largamente el ámbito musical; se ha transformado en parte del patrimonio cultural viviente de nuestro país. Identificar este tramo de calle con su nombre nos permitirá saldar una deuda histórica y destacar el lazo indisoluble entre el artista y la capital bonaerense".

Este domicilio fue el primero que habitó el músico en la ciudad de las diagonales, en su etapa más bohemia, con sus estudios y la contracultura que implicó un sello en su persona, su estética artísitica y poética de su obra.

Dónde fue el velatorio del Indio Solari

El velatorio público del Indio Solari se realizó este domingo 7 de junio de 2026 en el Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, partido de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Sus restos serán trasladados de manera provisoria a un cementerio en el sur del Conurbano bonaerense para preservar la intimidad familiar. Luego sus restros serán cremados.

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