La Plata: proponen cambiar el nombre a la calle donde vivió el Indio Solari en los '60 La iniciativa fue ingresada en el Consejo Deliberante por el bloque Fuerza Patria, para "saldar una deuda histórica" y "destacar el lazo indisoluble entre el artista y la capital bonaerense". Agregar C5N en









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El nombre de Carlos Alberto "El Indio" Solari puede quedar inmortalizado en las calles de La Plata, tras su fallecimiento el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, ya que se presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para poner su nombre a la calle donde vivió en los años 60.

La iniciativa ingresó este martes en el recinto municipal de la capital de la Provincia de Buenos Aires, de la mano de los ediles Omar Recavarren y Pablo Poggio, del bloque Fuerza Patria.

El propósito de la ordenanza es que un tramo estratégico de la calle 41 se llame como el líder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. El líder de rock nacional vivió en el número 631 de la calle 41, entre 7 y 8, durante las décadas de 1960 y 1970.

En la presentación, los legisladores destacaron: "La figura del Indio Solari trasciende largamente el ámbito musical; se ha transformado en parte del patrimonio cultural viviente de nuestro país. Identificar este tramo de calle con su nombre nos permitirá saldar una deuda histórica y destacar el lazo indisoluble entre el artista y la capital bonaerense".

Este domicilio fue el primero que habitó el músico en la ciudad de las diagonales, en su etapa más bohemia, con sus estudios y la contracultura que implicó un sello en su persona, su estética artísitica y poética de su obra.