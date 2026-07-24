24 de julio de 2026 Inicio
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Los incendios forestales avanzan sin control en España y Francia: miles de evacuados y estado de emergencia

El gobierno de España declaró por primera vez emergencia nacional, debido a estos incendios forestales fuera de control, que provocaron la evacuación de 80.000 personas entre el territorio español y el sudoeste de Francia.

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El fuego avanza sin control en gran parte de Europa

El fuego avanza sin control en gran parte de Europa

Europa se encuentra en alerta máxima, los incendios forestales en España y Francia continúan fuera de control y el avance de las llamas en el oeste de la comunidad de Madrid ya obligó a evacuar o mantener confinados a por lo menos 19.000 residentes, en medio de un escenario de extrema incertidumbre reportado por las principales agencias internacionales.

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La presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, describió los incendios como “el peor incendio de la historia” de la jurisdicción después de confirmarse la destrucción de más de 6.000 hectáreas, “para una región como esta, con una fuerte concentración de viviendas y de población, es una catástrofe. Esto no lo habíamos vivido”, expresó durante una conferencia de prensa.

Ambos países recurrieron a Bruselas para solicitar recursos a sus socios. En el caso de España, la Comisión Europea envió de inmediato cuatro aviones Canadair: dos desde Grecia y dos desde Italia. Por su parte, Francia activó este jueves el Mecanismo Europeo de Protección Civil de la UE y recibió el apoyo de un Canadair croata, dos Air Tractor portugueses y dos helicópteros bombarderos de agua que provienen de Eslovaquia.

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio que se desató el pasado martes en El Cerro del Andévalo. Agencia EFE

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio que se desató el pasado martes en El Cerro del Andévalo. Agencia EFE

Los incendios en Francia

Según trascendió, hay 32 focos activos que los bomberos están combatiendo. Actualmente, el más grave es el de la bahía de Arcachon, en el departamento de Gironde. Allí el fuego ya arrasó con más de 10.000 hectáreas y obligó a evacuar a más de 40.000 personas: destruyó unas 50 viviendas y dañó otras 30.

Además permanecen fuera de control otros incendios importantes en Las Landas, donde se quemaron unas 2.500 hectáreas y fueron evacuadas 23.000 personas, y en la región de Var, entre Marsella y Niza, donde el fuego afectó 3.700 hectáreas. A esto se suma otro incendio en los Altos Alpes, originado por un rayo, que sigue activo y ya consumió 240 hectáreas. En total, más de 63.000 personas debieron abandonar sus casas debido a la emergencia.

España declaró emergencia nacional

El país esta en estado critico, debido a los incendios forestales, especialmente en Madrid y Ávila, donde las llamas continúan fuera de control, por lo que el gobierno declaró la emergencia nacional. Asimismo, las altas temperaturas que azotan la zona y los fuertes vientos complican las tareas de los equipos de emergencia.

Hasta el momento, el fuego consumió 9.000 hectáreas en Ávila y 6.000 en Madrid. En lo que va del año, los incendios ya arrasaron más de 114.000 hectáreas en España, una superficie cinco veces mayor que la registrada en el mismo período de 2025.

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